Un camión cayó al río y dañó un puente de la ruta 7: cerraron el paso Cristo Redentor

Evalúan daños en la estructura del puente, en el km 1.196 de la ruta 7, y si es posible retomar la circulación. El camionero fue rescatado con vida.

Un incidente con dos camiones ocurrido este martes por la noche obligó a cerrar de manera preventiva el paso Cristo Redentor, ante los daños en un puente de la ruta nacional 7.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 22.30 en la ruta 7, a la altura del kilómetro 1.196. En dirección a Argentina, un camión tractor que remolcaba a otro perdió el control por razones que aún se investigan, y una de las unidades terminó cayendo al cauce del río Vacas, desde una altura de unos 20 metros.

Aparentemente, se habría cortado la lanza que los unía.

El chofer del vehículo que se precipitó fue rescatado con vida y trasladado para recibir atención médica. Personal policial trabajó en la zona durante la noche.

Como consecuencia del siniestro, se detectaron daños en la estructura del puente, lo que motivó que Vialidad Nacional iniciara tareas de evaluación y reparación. El organismo adelantó que emitirá un comunicado oficial una vez que los trabajos sean completados.