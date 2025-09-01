Se habilitó el paso Cristo Redentor y tendrá nuevo horario de atención

Luego de dos días cerrado por intensas nevadas, el paso internacional Cristo Redentor volvió a estar habilitado desde este lunes 1° de septiembre a las 10 y tendrá modalidad de atención las 24 horas del día , recuperando su horario estival. La decisión fue consensuada por las autoridades en una reunión virtual realizada este domingo, y marca un cambio clave en la modalidad de funcionamiento del cruce a Chile .

“El 1 de septiembre desde las 10 el Paso Internacional permanecerá habilitado las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos” , confirmó en un comunicado el coordinador general del paso, Justo José Báscolo.

La recomendación para quienes circulen desde ahora es transitar con precaución y portación obligatoria de cadenas, ante la posibilidad de formación de hielo en sectores de sombra.

Paso Cristo Redentor: Se comunica a los usuarios que durante la jornada del 1ro de septiembre desde las 10:00 horas, el Paso Internacional permanecerá HABILITADO las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Este fin de semana, debido a los cortes por nevadas en la ruta 7 y 40 , cientos de camiones esperaban en los distintos paradores para emprender camino hacia la cordillera.

Desde abril, el horario "invernal" era de 9 a 21, por lo que este esquema 24/7 significa una innovación significativa para el principal corredor bioceánico que impulsará seguramente más movilidad de personas hacia Chile atraídas por las compras y, más adelante, las playas por el esperado verano.

Según datos de Gendarmería Nacional, entre 2.000 y 3.000 personas cruzaron a diario en agosto cuando el Paso estuvo abierto, por lo que la cifra se incrementará si acompaña el buen tiempo.

Otro cambio importante se dará la semana que viene, cuando Chile adelante una hora los relojes y retome el horario de verano, quedando con el mismo huso que Argentina (UTC-3).

El cambio de hora en Chile se hará el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 23.59. En ese momento, los relojes deberán adelantarse 60 minutos. Por lo tanto, la medianoche pasará directamente a ser la 1.00 del domingo 7 de septiembre.

Chile cambia de hora: hay que adelantar o atrasar el reloj para el horario de verano Chile cambia de hora el 6 de septiembre

El ajuste rige para todo el territorio continental chileno, con excepción de las regiones australes de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrán su horario actual sin modificaciones.

En el territorio insular, en Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, el cambio se hará el mismo sábado, pero a las 22.