Lo mataron de una puñalada en Godoy Cruz y detuvieron a la esposa por agredir a la Policía

Leonardo Montecino, de 40 años, falleció tras ser atacado con un arma punzocortante en una presunta riña en el Barrio Campo Papa. La víctima tenía un largo prontuario.

Un hombre de 40 años, identificado como Leonardo Montecino, fue hallado sin vida con una herida de arma blanca en el Barrio Campo Papa de Godoy Cruz esta tarde. El incidente, que según los primeros reportes se originó en una riña, se registró cerca de las 14.10 en la calle Darwin, al oeste de calle Punta Arenas.

Según la reseña policial, la Comisaría 40° de Godoy Cruz tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911, que alertaba sobre la presencia de una persona herida. Al arribo del personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), el médico a cargo de la ambulancia constató el deceso de Montecino, quien presentaba a simple vista "una herida punzocortante debajo del esternón".

Un historial delictivo extenso La víctima, Leonardo Montecino, contaba con un extenso prontuario delictivo. Entre sus antecedentes figuran medidas como una orden de captura con fecha del 31 de julio de 2025, así como condenas por robo simple (24/07/2024), resistencia a la autoridad (25/10/2023), robo agravado (30/11/2017 y 29/11/2017), amenazas agravadas por el uso de arma de fuego (13/02/2017), robo agravado en poblado y en banda (14/01/2017), y otro robo agravado en 2005 (17/04/2005).

Detuvieron a la esposa En el lugar del crimen, los familiares de Montecino no quisieron aportar mayores datos sobre la situación que derivó en el fatal desenlace. Además, la esposa de la víctima comenzó en un momento dado a agredir a los efectivos policiales, por lo que se procedió a su aprehensión. Posteriormente, la mujer fue trasladada a un nosocomio, ya que presentaba signos de intoxicación alcohólica.