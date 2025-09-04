Básquet de Mendoza: por la sexta fecha, triunfos de San José, GEPU, Anzorena, Rivadavia y Macabi

Básquet de Mendoza: la síntesis del triunfo del Club Israelita Macabi
CLUB ISRAELITA MACABI (102): Matías Sandes 22; Juan Cruz Tulián 11; Andrés Berman 17; Lucas Reyes 23; Matías Jaimes 23 (FI); Tomás Sandes 0; Valentín Sarfati 2; Franco Ianardi 4; Andrés Llaver 0. DT: Emiliano Quiroga.
CLUB GENERAL SAN MARTÍN (99): Agustín Mauras 24; Ezequiel Blanco 2; Gianfranco Bontorno 30; Juan Ignacio Legallais 13; Freddy Marín 10 (FI); Bautista Usandivaras 0; Lautaro Legallais 2; Juan Luis Riascos 2; Ramiro Viñas 2; Ramiro Fagetti 14. DT: Diego Armando Amaya.
Estadio: El Templo Celeste
Parciales: 33-21; 51-50; 68-73 y 91-91
Tiros libres: Israelita Macabi 28/34 – General San Martín 15/18
Cinco Faltas: Viñas, Fagetti
Figura: Matías Jaimes (Israelita Macabi) 23 puntos (12/15 en libres), 7 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperos, 8 faltas recibidas; con una valoración de +34.
Básquet de Mendoza: la síntesis de la exhibición de GEPU ante Andes Talleres
ANDES TALLERES SPORT CLUB (73): Harwin Pérez 2; Brian Krsul 10; Renzo Castellino 8; Ignacio Garitaonandía 10; Gonzalo Sanchez 9 (FI); Juan Mendez Casariego 1; Gonzalo Bustos 9; Matías Godoy 0; Germán Ceverino 6; Lucas Müller 11; Alejo Castellino 3; Nicolás Bernao 4. DT: Francisco Nicolás Reig.
GEPU (SAN LUIS) (83): Juan Miguel Garro 9; Julián Costa 11; Agustín Maldonado 18; Joaquín Costa 8; Valentín Costa 5 (FI); Santiago Ferrer 13; Juan Bautista Acosta 3; Juan Bautista Buchini 4; Santiago Costa 12. DT: Rafael Roque Costa.
Estadio: Salvador Bonanno
Parciales: 16-22; 34-53 y 47-74
Tiros libres: Andes Talleres 6/9 – GEPU (San Luis) 14/18
Figura: Agustín Eduardo Maldonado (GEPU) 18 puntos (5/7 en dobles), 6 rebotes, 1 asistencia ; con una valoración de +22.
DSC_1627
Básquet de Mendoza. Triunfazo de GEPU ante Andes Talleres.
Gentileza: Salto Inicial.
Básquet de Mendoza: la síntesis de la victoria de la Unión Deportiva San José
ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (64): Nicolás Seoane 12; Bruno Castonjaurequi 11; Lautaro Barrionuevo 18; Augusto Lemir 2; Tiago Carrasco 13 (FI); Valentín Sandri 0; Pablo Moreyra 3; Ignacio Suarez 3; Tajai Ali Kalil Johnson 0; Ignacio Montaldi 2. DT: Fernando Minelli.
UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (80): Tomás Silveira 10; Jeremías Bustos 14; Yanitson Quintero 16; Elías Del Ponte 7; Rodrigo Funes 11 (FI); Lucas Rubia 8; Ignacio Mallea 6; Pablo Zogbe 8. DT: Fernando Santalucía.
Estadio: Esteban Costantini
Parciales: 10-21; 22-45 y 49-64
Tiros libres: A.C.San Martín 3/12 – U.D.San José 15/20
Figura: Yanitson Quintero (U.D.San José) 16 puntos (7/9 en dobles), 11 rebotes, 1 tapa, 3 faltas recibidas; con una valoración de +24.
Básquet de Mendoza: la síntesis del triunfazo de Rivadavia en el Valle de Uco
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (75): Mateo Scanio 11; Christian Paez 16; Juan Ignacio Buchel 14; Ignacio Berrios 14; Ignacio Moreno 9 (FI); Matías Espeleta 9; Lisandro Bernabei 0; Braulio Osorio 0; Máximo Di Lernia 2. DT: Santiago Pérez.
ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (80): Renzo Zapata 2; Juan Cruz Sosa 15; Guido Francese 25; Tobías Cravero 14; Juan Cruz Cano 5 (FI); José Tondini 2; Matías Buenanueva 2; Francesco Magnaldi 0; Santiago Alemanno 0; Thiago Funes 2; Joaquín Coria 13. DT: Sebastian Lanzieri.
Estadio: Polideportivo El Fortín – La Consulta (San Carlos)
Parciales: 12-18; 39-33 y 55-57
Tiros libres: Municipalidad de San Carlos 4/7 – Rivadavia Basquet 17/25
Cinco Faltas: Paez
Figura: Juan Cruz Sosa (Rivadavia Basquet) 15 puntos (5/8 en libres), 8 rebotes, 6 asistencias, 1 recupero, 10 faltas recibidas; con una valoración de +25.
WhatsApp Image 2025-09-04 at 17.18.15
Básquet de Mendoza. El duelo de candidatos fue para la Asociaición Deportiva Anzorena ante Godoy Cruz.
Gentileza: FBPM.
Básquet de Mendoza: la síntesis de la victoria de Anzornea en el duelo de candidatos
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ANZORENA (89): David Ferreyra 15; Valentino Jerez 15; Maximiliano Cañete 16; José Azuaje 20; Jonah Underwood 14 (FI); Federico Pelayes 1; Joaquín Fernández 4; Felipe Gago 0; Bruno Campos 4; Gastón Juri 0; . DT: Nahuel Flores.
CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (67): Agustín Benito; Larry Charles Wickett; Alejo Andrés; Iván Catani; Abel Trejo (FI); Juan Cruz Martínez; Khalil Adaro; Leandro Lincheta. DT: Mauricio Pedemonte.
Estadio: La Catedral de la Sexta
Parciales: 32-20; 47-35 y 70-49
Tiros libres: A.D.Anzorena 16/18 – Godoy Cruz 15/19
Cinco Faltas: Ferreyra
Figura: José Azuaje (A.D.Anzorena) 20 puntos (5/7 en triples), 7 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos, 3 tapas; con una valoración de +29