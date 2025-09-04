4 de septiembre de 2025 - 17:27

Básquet de Mendoza: por la sexta fecha, triunfos de San José, GEPU, Anzorena, Rivadavia y Macabi

BÁSQUET DE MENDOZA. San José derrotó al León en el Este y metió su quinto triunfo al hilo. Único invicto del certamen. Anzorena derrotó a Godoy Cruz.

Básquet de Mendoza. Rivadavia Básquet pisó fuerte en el Valle de Uco y derrotó a la Municipalidad de San Carlos.&nbsp;

Básquet de Mendoza. Rivadavia Básquet pisó fuerte en el Valle de Uco y derrotó a la Municipalidad de San Carlos. 

Foto:

Gentileza: CACTUS FOTOGRAFÍA.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Leé además

Básquet. Este equipo histórico no solo conquistó el primer título provincial para el básquet de Rivadavia en 1987, sino que también logró el ascenso a la B Nacional

"Generación Naranja 87": El documental que revive la historia del equipo que hizo de Rivadavia la capital del básquet mendocino

Por Juan Azor
El plantel de la Unión Deportiva San José que compite en la Superliga local y jugará la Liga Nacional Femenina. 

Básquet: Unión Deportiva San José se prepara para competir en La Liga Nacional Femenina

Por Redacción Deportes

Básquet de Mendoza: la síntesis del triunfo del Club Israelita Macabi

CLUB ISRAELITA MACABI (102): Matías Sandes 22; Juan Cruz Tulián 11; Andrés Berman 17; Lucas Reyes 23; Matías Jaimes 23 (FI); Tomás Sandes 0; Valentín Sarfati 2; Franco Ianardi 4; Andrés Llaver 0. DT: Emiliano Quiroga.

CLUB GENERAL SAN MARTÍN (99): Agustín Mauras 24; Ezequiel Blanco 2; Gianfranco Bontorno 30; Juan Ignacio Legallais 13; Freddy Marín 10 (FI); Bautista Usandivaras 0; Lautaro Legallais 2; Juan Luis Riascos 2; Ramiro Viñas 2; Ramiro Fagetti 14. DT: Diego Armando Amaya.

Estadio: El Templo Celeste

Parciales: 33-21; 51-50; 68-73 y 91-91

Tiros libres: Israelita Macabi 28/34 – General San Martín 15/18

Cinco Faltas: Viñas, Fagetti

Figura: Matías Jaimes (Israelita Macabi) 23 puntos (12/15 en libres), 7 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperos, 8 faltas recibidas; con una valoración de +34.

Básquet de Mendoza: la síntesis de la exhibición de GEPU ante Andes Talleres

ANDES TALLERES SPORT CLUB (73): Harwin Pérez 2; Brian Krsul 10; Renzo Castellino 8; Ignacio Garitaonandía 10; Gonzalo Sanchez 9 (FI); Juan Mendez Casariego 1; Gonzalo Bustos 9; Matías Godoy 0; Germán Ceverino 6; Lucas Müller 11; Alejo Castellino 3; Nicolás Bernao 4. DT: Francisco Nicolás Reig.

GEPU (SAN LUIS) (83): Juan Miguel Garro 9; Julián Costa 11; Agustín Maldonado 18; Joaquín Costa 8; Valentín Costa 5 (FI); Santiago Ferrer 13; Juan Bautista Acosta 3; Juan Bautista Buchini 4; Santiago Costa 12. DT: Rafael Roque Costa.

Estadio: Salvador Bonanno

Parciales: 16-22; 34-53 y 47-74

Tiros libres: Andes Talleres 6/9 – GEPU (San Luis) 14/18

Figura: Agustín Eduardo Maldonado (GEPU) 18 puntos (5/7 en dobles), 6 rebotes, 1 asistencia ; con una valoración de +22.

DSC_1627
B&aacute;squet de Mendoza. Triunfazo de GEPU ante Andes Talleres.&nbsp;

Básquet de Mendoza. Triunfazo de GEPU ante Andes Talleres.

Básquet de Mendoza: la síntesis de la victoria de la Unión Deportiva San José

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (64): Nicolás Seoane 12; Bruno Castonjaurequi 11; Lautaro Barrionuevo 18; Augusto Lemir 2; Tiago Carrasco 13 (FI); Valentín Sandri 0; Pablo Moreyra 3; Ignacio Suarez 3; Tajai Ali Kalil Johnson 0; Ignacio Montaldi 2. DT: Fernando Minelli.

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (80): Tomás Silveira 10; Jeremías Bustos 14; Yanitson Quintero 16; Elías Del Ponte 7; Rodrigo Funes 11 (FI); Lucas Rubia 8; Ignacio Mallea 6; Pablo Zogbe 8. DT: Fernando Santalucía.

Estadio: Esteban Costantini

Parciales: 10-21; 22-45 y 49-64

Tiros libres: A.C.San Martín 3/12 – U.D.San José 15/20

Figura: Yanitson Quintero (U.D.San José) 16 puntos (7/9 en dobles), 11 rebotes, 1 tapa, 3 faltas recibidas; con una valoración de +24.

Básquet de Mendoza: la síntesis del triunfazo de Rivadavia en el Valle de Uco

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (75): Mateo Scanio 11; Christian Paez 16; Juan Ignacio Buchel 14; Ignacio Berrios 14; Ignacio Moreno 9 (FI); Matías Espeleta 9; Lisandro Bernabei 0; Braulio Osorio 0; Máximo Di Lernia 2. DT: Santiago Pérez.

ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (80): Renzo Zapata 2; Juan Cruz Sosa 15; Guido Francese 25; Tobías Cravero 14; Juan Cruz Cano 5 (FI); José Tondini 2; Matías Buenanueva 2; Francesco Magnaldi 0; Santiago Alemanno 0; Thiago Funes 2; Joaquín Coria 13. DT: Sebastian Lanzieri.

Estadio: Polideportivo El Fortín – La Consulta (San Carlos)

Parciales: 12-18; 39-33 y 55-57

Tiros libres: Municipalidad de San Carlos 4/7 – Rivadavia Basquet 17/25

Cinco Faltas: Paez

Figura: Juan Cruz Sosa (Rivadavia Basquet) 15 puntos (5/8 en libres), 8 rebotes, 6 asistencias, 1 recupero, 10 faltas recibidas; con una valoración de +25.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 17.18.15
B&aacute;squet de Mendoza. El duelo de candidatos fue para la Asociaici&oacute;n Deportiva Anzorena ante Godoy Cruz.&nbsp;

Básquet de Mendoza. El duelo de candidatos fue para la Asociaición Deportiva Anzorena ante Godoy Cruz.

Básquet de Mendoza: la síntesis de la victoria de Anzornea en el duelo de candidatos

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ANZORENA (89): David Ferreyra 15; Valentino Jerez 15; Maximiliano Cañete 16; José Azuaje 20; Jonah Underwood 14 (FI); Federico Pelayes 1; Joaquín Fernández 4; Felipe Gago 0; Bruno Campos 4; Gastón Juri 0; . DT: Nahuel Flores.

CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (67): Agustín Benito; Larry Charles Wickett; Alejo Andrés; Iván Catani; Abel Trejo (FI); Juan Cruz Martínez; Khalil Adaro; Leandro Lincheta. DT: Mauricio Pedemonte.

Estadio: La Catedral de la Sexta

Parciales: 32-20; 47-35 y 70-49

Tiros libres: A.D.Anzorena 16/18 – Godoy Cruz 15/19

Cinco Faltas: Ferreyra

Figura: José Azuaje (A.D.Anzorena) 20 puntos (5/7 en triples), 7 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos, 3 tapas; con una valoración de +29

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Harwin Pérez, hombre clave en el último cuarto de Andes Talleres con dos triples. 

Básquet de Mendoza: Andes Talleres y Huracán Las Heras cantaron victoria en la Súperliga de Mendoza

Por Gustavo Villarroel
lesiones en el deporte: factores de riesgo y estrategias de cuidado

Lesiones en el deporte: factores de riesgo y estrategias de cuidado

Por Redacción
BASQUET. La Selección no tuvo un gran partido, pero cumplió con la victoria y está entre los mejores ocho de la Americup.

Video: agónico triunfo de la Selección Argentina de Básquet, que se metió en cuartos de final de la Americup

Por Redacción Deportes
Duras sanciones para la Selección de básquet tras la pelea contra República Dominicana en la AmeriCup. 

Duras sanciones para la Selección de básquet tras la pelea contra República Dominicana en la AmeriCup

Por Redacción Deportes