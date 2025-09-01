Básquet de Mendoza: Andes Talleres y Huracán Las Heras cantaron victoria en la Súperliga de Mendoza

Dos de los tres partidos programados para el domingo se pudieron jugar, ya que nunca arrancó Israelita Macabi con la U.D.San José, en el Templo Celeste. El motivo: una gotera. Partidazo en la Bonanno con una gran victoria de Andes Talleres en doble suplementario ante Gral. San Martín (84-77). En Las Heras, Huracán cerró el juego en el primer tiempo (54-22) y no tuvo problemas para vencer al A.C.San Martín (99-57).
renzo castellino
Renzo Castellino, pieza clave en el equipo de Andes Talleres que conduce Nicolás Reig.
Gentileza: SALTO INICIAL.
Básquet de Mendoza: Al fín Andes Talleres pudo superar a General San Martín
Y un día, Andes Talleres, pudo vencer al Club General San Martín. Fue triunfo por 84-77 en doble tiempo suplementario (65-65 y 69-69). La S venía de derrotar al Azulgrana en la serie final del Clausura Nivel UNO 2024 por 2-1 y en el Apertura pasado de Superliga, lo había derrotado en las dos oportunidades que se enfrentaron, siendo muy superior. Y como plus, lo dejó afuera de los Play Offs de cuartos de final.
Anoche, el Matador ingresó mucho más concentrado y efectivo en todo sentido. Por esta razón, sacó una diferencia de 15 puntos al término del primer tiempo. Pero, la S reaccionó en el tercer cuarto y lo borró a Talleres del partido. Y pasó al frente por un simple: 48-49. El último cuarto fue palo a palo. El Azulgrana sacó una luz de ventaja de 4 puntos con un triple de Bustos, pero falló en defensa y en 30 segundos, GSM igualó la historia. En el primer tiempo extra, se mantuvo la paridad. Pocos puntos: 4 por ambos lados. Y en el segundo suplementario, con cinco puntos de Nacho Garitaonandía (un triple) y dos triples de Harwin Pérez, le permitieron al Azulgrana, liquidar la historia a su favor y festejar el segundo triunfo del certamen.
ANDES TALLERES SPORT CLUB (84): Harwin Pérez 18; Renzo Castellino 8; Ignacio Garitaonandía 15; Nicolás Tapia 3; Gonzalo Sanchez 24 (FI); Juan Mendez Casariego 0; Gonzalo Bustos 10; Brian Krsul 4; Lucas Müller 2. DT: Francisco Nicolás Reig.
CLUB GENERAL SAN MARTÍN (77): Agustín Mauras 15; Ezequiel Blanco 2; Gianfranco Bontorno 10; Juan Ignacio Legallais 21; Freddy Marín 10 (FI); Bautista Usandivaras 0; Lautaro Legallais 1; Juan Luis Riascos 2; Alejandro Alloati 15; Ramiro Fagetti 1. DT: Diego Armando Amaya.
Estadio: Salvador Bonanno
Parciales: 21-14; 39-24; 48-49; 65-65 y 69-69
Tiros libres: Andes Talleres 19/28 – General San Martín 16/28
Cinco Faltas: Castellino; Riascos, Marín
Figura: Harwin Perez (Andes Talleres) 18 puntos (7/7 en libres), 10 rebotes, 6 asistencias, 6 faltas recibidas; con una valoración de +29.
Básquet de Mendoza: el Globo fue muy superior
Con un segundo cuarto a toda orquesta, donde marcó una diferencia de 25 puntos (29-4), el Club Atlético Huracán Las Heras, apabulló al Atlético Club San Martín y sumó su tercer triunfo en el certamen. Fue victoria por 99-57 con una estupenda actuación de Juan Ignacio Tizza con 9 puntos (4/5 en dobles), 11 rebotes, 2 asistencias, 1 recupero, 1 tapa, 0 pérdidas; con una valoración de +22.
SÍNTESIS:
CLUB ATLÉTICO HURACÁN LAS HERAS (99): Octavo Lagger 10; Dante Dal Dosso 14; Benjamín Marchiaro 12; Martín Irrutia 9; Ramiro Méndez 12 (FI); Ulises Vazquez 18; Franco Minetti 5; Martín Sedevich 6; Juan Ignacio Tizza 9; Valentín Murcia 2; José Correa 2. DT: Agustín Abel Pujol.
ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (57): Nicolás Seoane 2; Bruno Castonjaurequi 12; Lautaro Barrionuevo 13; Tajai Ali Kalil Johnson 5; Tiago Carrasco 13 (FI); Valentín Sandri 0; Pablo Moreyra 2; Ignacio Suarez 4; Lautaro Palmieri 2; Ignacio Montaldi 2; Augusto Lemir 2. DT: Fernando Minelli.
Estadio: Polideportivo Vicente Polimeni
Parciales: 25-18; 54-22 y 79-37
Tiros libres: Huracán Las Heras 7/10 – A.C.San Martín 4/13
Figura: Juan Ignacio Tizza (Huracán Las Heras) 9 puntos (4/5 en dobles), 11 rebotes, 2 asistencias, 1 recupero, 1 tapa, 0 pérdidas; con una valoración de +22.