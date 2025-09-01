Básquet de Mendoza: Andes Talleres y Huracán Las Heras cantaron victoria en la Súperliga de Mendoza

BÁSQUET DE MENDOZA. El Matador derrotó a General San Martín por por 84-77 en doble tiempo suplementario. En el Polimeni, Huracán doblegó a ACSM por 99-57.

Dos de los tres partidos programados para el domingo se pudieron jugar, ya que nunca arrancó Israelita Macabi con la U.D.San José, en el Templo Celeste. El motivo: una gotera. Partidazo en la Bonanno con una gran victoria de Andes Talleres en doble suplementario ante Gral. San Martín (84-77). En Las Heras, Huracán cerró el juego en el primer tiempo (54-22) y no tuvo problemas para vencer al A.C.San Martín (99-57).

renzo castellino Renzo Castellino, pieza clave en el equipo de Andes Talleres que conduce Nicolás Reig. Gentileza: SALTO INICIAL. Básquet de Mendoza: Al fín Andes Talleres pudo superar a General San Martín Y un día, Andes Talleres, pudo vencer al Club General San Martín. Fue triunfo por 84-77 en doble tiempo suplementario (65-65 y 69-69). La S venía de derrotar al Azulgrana en la serie final del Clausura Nivel UNO 2024 por 2-1 y en el Apertura pasado de Superliga, lo había derrotado en las dos oportunidades que se enfrentaron, siendo muy superior. Y como plus, lo dejó afuera de los Play Offs de cuartos de final.

Anoche, el Matador ingresó mucho más concentrado y efectivo en todo sentido. Por esta razón, sacó una diferencia de 15 puntos al término del primer tiempo. Pero, la S reaccionó en el tercer cuarto y lo borró a Talleres del partido. Y pasó al frente por un simple: 48-49. El último cuarto fue palo a palo. El Azulgrana sacó una luz de ventaja de 4 puntos con un triple de Bustos, pero falló en defensa y en 30 segundos, GSM igualó la historia. En el primer tiempo extra, se mantuvo la paridad. Pocos puntos: 4 por ambos lados. Y en el segundo suplementario, con cinco puntos de Nacho Garitaonandía (un triple) y dos triples de Harwin Pérez, le permitieron al Azulgrana, liquidar la historia a su favor y festejar el segundo triunfo del certamen.

SÍNTESIS:

ANDES TALLERES SPORT CLUB (84): Harwin Pérez 18; Renzo Castellino 8; Ignacio Garitaonandía 15; Nicolás Tapia 3; Gonzalo Sanchez 24 (FI); Juan Mendez Casariego 0; Gonzalo Bustos 10; Brian Krsul 4; Lucas Müller 2. DT: Francisco Nicolás Reig.