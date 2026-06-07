En la Liga Nacional de Básquet, Gimnasia pegó el primer golpe

El quinteto Verde chubutense golpeó fuerte la mesa en Santiago del Estero. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia provocó un verdadero impacto en la primera final de la Liga Nacional de Básquet tras vencer al conjunto santiagueño de Quimsa por 82 a 73..

Lautaro Martínez mostró su otra pasión y se llevó todos los elogios en una práctica diferente de la Selección Argentina

Básquet: Las voces tras el primer punto de la Finales de La Liga Nacional

El conjunto chubutense diseñó un funcionamiento colectivo superlativo y minimizó a un Quimsa, al que superó por 82-73, en partido jugado en el estadio Ciudad. El segundo encuentro será el lunes, a las 21, en el mismo escenario.

Los dirigidos por el DT Pablo Favarel empezaron enchufados, con efectividad desde el perímetro y una férrea defensa para maniatar al adversario. De este modo, el quinteto visitante se fue arriba 26-14, al término de los primeros 10 minutos.

En el segundo capítulo, Gimnasia continuó manejando las acciones, con el venezolano Marcos Chacón como revulsivo determinante, bien acompañado por Martiniano Dato y Carlos Rivero.

finaleta Los seguidores del buen básquet colmaron sus expectativas observando el primer juego de la gran final de la Liga Nacional. Liga Nacional

En el comienzo del segundo tiempo, el conjunto del DT Lucas Victoriano ajustó las marcas y mejoró en los lanzamientos. Algunas buenas intervenciones del extranjero Brandon Robinson le permitieron ejercer un dominio provisorio, más allá de que la pizarra seguía quedando lejos porque faltaba efectividad en los tiros al canasto. Gimnasia bajó la intensidad de la marca y falló algunos tiros sencillos, aunque un triple casi sobre la chicharra del chileno Sebastián Carrasco mantuvo una ventaja apreciable (65-51) para encarar el último tramo.

En el último cuarto, Gimnasia apostó al pick and roll y al uno contra uno para garantizar las penetraciones, mientras Quimsa jugó sus fichas a las ‘bombas’ desde larga distancia.

En ese contexto, el quinteto visitante no pasó mayores apremios, porque continuó defendiendo con intensidad y sin otorgar concesiones.

En Gimnasia se destacaron el venezolano Chacón (14 puntos y 4 rebotes), el chileno Carrasco (14 unidades y 4 asistencias) y Rivero (10 tantos, 7 rebotes, 5 pases gol y 3 robos).

En Quimsa lo mejor llegó de la mano de Robinson (16 puntos y 7 rebotes) más Leonardo Lema (12 y 9, respectivamente)