LeBron James jugará en los Philadelphia 76ers: "Última decisión"

LeBron James afrontará un nuevo capítulo en una carrera, ya que, a los 41 años, el máximo anotador histórico de la liga acordó su incorporación a los Philadelphia 76ers, franquicia de la NBA con la que intentará conquistar un nuevo campeonato antes del retiro.

Video: hizo el gol de la victoria para Argentinos, se sacó la camiseta y lo expulsaron por doble amarilla

Fórmula 1: Franco Colapinto chocó con un muro y rompió la parte trasera de su Alpine

El acuerdo fue confirmado por Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports Group y representante del jugador, en declaraciones a ESPN. El contrato será por dos temporadas y tendrá un valor de USD 8 millones, además de incluir una opción de jugador que le permitirá evaluar su continuidad al finalizar el primer año.

Poco después de conocerse la noticia, el propio LeBron confirmó su decisión mediante una publicación en la red social X.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy muy emocionado de motivar a una nueva afición y comenzar este increíble viaje por última vez”, escribió.

out. This is my last decision. I’m not going for money. I’m not going for family. What am I really playing for at this point?



I still want to sacrifice. I still want to work. I still want to grind. I still want to compete, to win and to have a chance at the feeling of winning — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

La llegada de James representa uno de los movimientos más importantes del mercado de pases de la NBA y fortalece las aspiraciones de un equipo que busca romper una larga sequía de títulos.

En los Sixers compartirá plantel con Joel Embiid, Tyrese Maxey, el joven VJ Edgecombe y Jaylen Brown, incorporado recientemente para reforzar al conjunto dirigido a pelear por el campeonato.

Los 76ers no levantan el trofeo de la NBA desde 1983 y en las últimas décadas acumularon varias frustraciones en los playoffs pese a contar con planteles de alto nivel.

LeBron James apunta a darle cierre a su trayectoria en el básquet en los Philadelphia 76ers X / @Complex

El último antecedente tampoco fue favorable. La temporada pasada finalizaron con un récord de 45 victorias y 37 derrotas antes de caer por un contundente 4-0 frente a los New York Knicks, que luego se consagraron campeones.

Desde la obtención de su último anillo hace más de cuatro décadas, los 76ers solo alcanzaron una vez las Finales de la NBA y disputaron dos finales de Conferencia.

Durante la era de Joel Embiid, el mejor resultado llegó en 2019, cuando el equipo quedó eliminado en el séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Este frente a Toronto Raptors, en una serie recordada por el histórico lanzamiento de Kawhi Leonard que rebotó varias veces en el aro antes de ingresar.

Como reacción, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, proclamó el 24 de julio como el "Día de LeBron James" después de que el atleta firmara con los Philadelphia 76ers.

LEBRON IS COMING TO PHILLY.



By the power vested in me as the Governor of the great Commonwealth of Pennsylvania and a die-hard Sixers fan... I hereby proclaim today to be LEBRON JAMES DAY.



Welcome to the City of Brotherly Love, @KingJames. pic.twitter.com/JHsNkCFyyN — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) July 24, 2026

De los Lakers a los Sixers

LeBron llega a Philadelphia después de ocho temporadas defendiendo la camiseta de Los Angeles Lakers, etapa en la que consiguió un campeonato y continuó ampliando una carrera repleta de récords.

Antes de tomar la decisión, el alero reconoció que incluso llegó a pensar seriamente en poner punto final a su trayectoria.

“Pensé que había terminado cuando terminó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba tiempo para decidirme, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui honesto en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba reflexionar y decidir si todavía amaba este deporte. Todavía amo este deporte de verdad, y tengo mucho más que ofrecer”, expresó.

LeBron James deja los Lakers y se va con los 76ers

James explicó que aprovechó los últimos meses para compartir tiempo con su familia y analizar el futuro de su carrera antes de tomar la decisión definitiva.

“Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca antes había tenido la oportunidad de no saber qué hacer y tomarme un tiempo para reflexionar. He pasado unos meses increíbles con toda la gente que quiero, tratando de resolverlo todo. Esta es mi última decisión. No voy por dinero. No voy por mi familia. ¿Qué es lo que realmente me importa a estas alturas? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir que gano otro campeonato”, sostuvo el ídolo del básquet.

El contrato también le brinda flexibilidad para volver a convertirse en agente libre después de una temporada, mientras que los Sixers limitan su compromiso económico a largo plazo.

Detrás de la negociación hubo un intenso trabajo de la dirigencia de Philadelphia. Según ESPN, Mike Gansey, presidente de operaciones de básquetbol de la franquicia, mantuvo contactos permanentes con Rich Paul para concretar la incorporación del cuatro veces campeón de la NBA.

LeBron James se va a los Philadelphia 76ers

La relación entre ambos se remonta a la segunda etapa de LeBron en Cleveland Cavaliers, donde Gansey integró la estructura deportiva de la organización. Incluso habían coincidido años antes como rivales durante sus etapas en el básquetbol escolar del noreste de Ohio.

El vínculo entre James y la ciudad de Filadelfia también tiene un significado especial. Cuando todavía cursaba la secundaria en St. Vincent-St. Mary, disputó uno de los partidos más recordados de su etapa amateur en el histórico gimnasio Palestra, de la Universidad de Pensilvania, frente al equipo de Strawberry Mansion.

Ahora, más de dos décadas después de aquella visita, LeBron regresará a la ciudad para afrontar lo que él mismo definió como el último desafío de una carrera legendaria.

Con cuatro campeonatos de la NBA, cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP) y el récord absoluto de puntos en la historia de la liga, James intentará cerrar su trayectoria llevando a los Philadelphia 76ers nuevamente a la cima del básquet estadounidense.