"Generación Naranja 87": El documental que revive la historia del equipo que hizo de Rivadavia la capital del básquet mendocino

Se estrenó el primer avance de Generación Naranja 87 , el documental que rescata una de las páginas más gloriosas del básquet mendocino. La película narra el nacimiento, crecimiento y consagración del legendario equipo del Centro Deportivo Rivadavia (hoy Rivadavia Básquet ) que marcó una época en los años 80.

Básquet de Mendoza: Andes Talleres y Huracán Las Heras cantaron victoria en la Súperliga de Mendoza

Básquet: Unión Deportiva San José se prepara para competir en La Liga Nacional Femenina

Este equipo histórico no solo conquistó el primer título provincial para el básquet de Rivadavia en 1987, sino que también logró el ascenso a la B Nacional (actual Liga Argentina), posicionando al departamento como la indiscutida "capital del básquet mendocino".

Generación Naranja 87 representa una producción local de alto valor cultural y deportivo. El documental incluye más de 20 testimonios de los protagonistas de aquella hazaña: jugadores, entrenadores, dirigentes, periodistas y fanáticos que vivieron en primera persona este fenómeno deportivo.

Entre los entrevistados se destacan figuras como Marcelo "Chelo" Centorbi, Rody Zagaglia, Paul Llaver, Mauricio Francese, Ariel "Cococho" Díaz, Eduardo "Tuta" Rodríguez, Mauricio "Petaca" Bittar, entre muchos otros. También participaron ex asistentes, utileros y hasta el actual intendente Ricardo Mansur, quien integró la comisión directiva durante aquellos años.

Las entrevistas fueron realizadas en la histórica cancha del club, escenario de los triunfos más recordados del equipo. Además, la producción viajó a otras provincias como Buenos Aires, Tucumán y Córdoba, e incluso se prepara una participación especial desde Estados Unidos.

Tecnología y archivo al servicio de la memoria

El documental incorpora material audiovisual de la época, restaurado con técnicas de inteligencia artificial para mejorar su calidad visual. Fotografías, grabaciones de partidos y archivos inéditos se entrelazan con relatos cargados de emoción y nostalgia.

Además, el proyecto cuenta con el aporte de periodistas deportivos y jugadores rivales de aquel entonces, lo que enriquece la reconstrucción de una época dorada para el básquet argentino desde una perspectiva local.

Producción y estreno

Generación Naranja 87 es producida por Café 80 Cine, con la colaboración de Zafiro Contenidos y Flick Productora. Aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada, se espera que Generación Naranja 87 vea la luz durante la próxima temporada primavera-verano.

Este homenaje audiovisual busca no solo revivir los logros de un equipo inolvidable, sino también consolidar su lugar en la memoria colectiva del deporte mendocino.