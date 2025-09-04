4 de septiembre de 2025 - 09:14

"Generación Naranja 87": El documental que revive la historia del equipo que hizo de Rivadavia la capital del básquet mendocino

La producción destaca la historia tres etapas importantes en la vida del Centro Deportivo Rivadavia que en la actualidad es Rivadavia Básquet.

Foto:

Gentileza
Foto:

Gentileza
Foto:

Gentileza
CDR History
Juan Azor
Por Juan Azor

Se estrenó el primer avance de Generación Naranja 87, el documental que rescata una de las páginas más gloriosas del básquet mendocino. La película narra el nacimiento, crecimiento y consagración del legendario equipo del Centro Deportivo Rivadavia (hoy Rivadavia Básquet) que marcó una época en los años 80.

Este equipo histórico no solo conquistó el primer título provincial para el básquet de Rivadavia en 1987, sino que también logró el ascenso a la B Nacional (actual Liga Argentina), posicionando al departamento como la indiscutida "capital del básquet mendocino".

Entre los entrevistados se destacan figuras como Marcelo "Chelo" Centorbi, Rody Zagaglia, Paul Llaver, Mauricio Francese, Ariel "Cococho" Díaz, Eduardo "Tuta" Rodríguez, Mauricio "Petaca" Bittar, entre muchos otros. También participaron ex asistentes, utileros y hasta el actual intendente Ricardo Mansur, quien integró la comisión directiva durante aquellos años.

Las entrevistas fueron realizadas en la histórica cancha del club, escenario de los triunfos más recordados del equipo. Además, la producción viajó a otras provincias como Buenos Aires, Tucumán y Córdoba, e incluso se prepara una participación especial desde Estados Unidos.

Tecnología y archivo al servicio de la memoria

El documental incorpora material audiovisual de la época, restaurado con técnicas de inteligencia artificial para mejorar su calidad visual. Fotografías, grabaciones de partidos y archivos inéditos se entrelazan con relatos cargados de emoción y nostalgia.

Además, el proyecto cuenta con el aporte de periodistas deportivos y jugadores rivales de aquel entonces, lo que enriquece la reconstrucción de una época dorada para el básquet argentino desde una perspectiva local.

Producción y estreno

Generación Naranja 87 es producida por Café 80 Cine, con la colaboración de Zafiro Contenidos y Flick Productora. Aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada, se espera que Generación Naranja 87 vea la luz durante la próxima temporada primavera-verano.

Este homenaje audiovisual busca no solo revivir los logros de un equipo inolvidable, sino también consolidar su lugar en la memoria colectiva del deporte mendocino.

