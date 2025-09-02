"¡Y va el tercero!": el hincha de Godoy Cruz que se viralizó por su festejo tras el gol agónico a Platense

El Tomba cortó una racha de diez partidos sin ganar y un fanático mendocino explotó de alegría en un video que grabó su hija y se hizo viral.

El desahogo bodeguero: hincha de Godoy Cruz se viralizó con su festejo tras el gol agónico a Platense

Godoy Cruz volvió a sonreír después de una larga sequía. Con un gol agónico de Facundo Altamira en tiempo de descuento, el equipo mendocino venció 3 a 1 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López y cortó una racha negativa de diez partidos sin triunfos.

La euforia se trasladó a miles de hinchas en Mendoza, pero uno en particular se volvió protagonista en redes sociales. Se trata de un simpatizante tombino que fue grabado por su hija, Agustina Cruciani, mientras vivía con descontrol y emoción el tanto del juvenil delantero.

En el video, el hombre no solo celebra con gritos y saltos el tanto decisivo, sino que hasta recrea una versión “bodeguera” del recordado relato de Mariano Closs en la final de Madrid: “¡Y va el tercero!”, que inmortalizó el gol de Gonzalo “Pity” Martínez a Boca en 2018.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgusCruciani/status/1962678890276565467&partner=&hide_thread=false A ver cómo vivió el partido del Tomba mi papá... pic.twitter.com/6ij13yTgWk — As (@AgusCruciani) September 2, 2025 El registro se viralizó rápidamente entre los hinchas tombinos, que lo tomaron como un fiel reflejo del desahogo colectivo tras semanas de frustraciones y resultados adversos.

Embed - CON UNO MENOS, EL TOMBA DOMINÓ AL CALAMAR EN VICENTE LÓPEZ | Platense 1-3 Godoy Cruz | RESUMEN Godoy Cruz venció este lunes como visitante por 3-1 a Platense, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López.