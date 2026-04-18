Godoy Cruz no encontró respuestas y empató sin goles ante San Miguel

Godoy Cruz igualó sin goles frente a San Miguel, en el Estadio Feliciano Gambarte, en uno de los encuentros correspondiente a la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional. Un partido con pocas emociones, trabado y deslucido, en el que el equipo mendocino no logró romper el cero, más allá de tener el dominio del juego.

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Al Expreso le costó todo: generar juego, tener profundidad y encontrar claridad frente a un rival que llegó con una postura netamente defensiva. San Miguel se replegó en su campo y apostó a alguna contra aislada, mientras que el local nunca logró desarticular ese planteo.

Los reproches de los hinchas volvieron a escucharse, más allá del aliento constante. El equipo no mostró un funcionamiento sólido, sobre todo en el mediocampo y en la zona ofensiva. Poggi, Pozzo y Orozco (reemplazado a los 30 minutos del primer tiempo) no lograron asociarse, y eso llevó a Godoy Cruz a depender demasiado de las individualidades. Además, con Ulariaga tocado durante la primera parte (salió en el complemento), las llegadas fueron escasas. Porque Pino fue siempre anticipado y superado por su marca.

En defensa, Pérez, Rentería y principalmente Ceceri resolvieron sin inconvenientes, y con el correr de los minutos el conjunto mendocino se fue quedando sin ideas. Incluso, las situaciones más claras del primer tiempo fueron para la visita: Nasta cabeceó con libertad frente a Ramírez, quien respondió de gran manera, y luego Oses, tras un desborde, estrelló su remate en el travesaño.

El descontento en los hinchas

El primer tiempo se cerró sin mucho más y con un clima de descontento en las tribunas.

image Godoy Cruz vs San Miguel Prensa Godoy Cruz

Sin grandes variantes en el complemento

En el complemento, el entrenador tombino movió el banco en busca de respuestas. Al minuto, Pozzo estuvo cerca de abrir el marcador con un remate. Valdez, que ingresó por Ulariaga, aportó intensidad y le dio otro ritmo al ataque, aunque no alcanzó para generar peligro sostenido. San Miguel, por su parte, hizo su juego: cortó los tiempos, demoró cada acción y sostuvo el empate.

En su desesperación, Godoy Cruz apostó al juego aéreo y a la pelota parada, pero sin éxito. Sobre el final, Nasta volvió a tener un mano a mano y otra vez Ramírez salvó al equipo.

Más allá de la posesión, el conjunto mendocino nunca encontró claridad ni profundidad. El malestar en las tribunas volvió a hacerse sentir, reflejando la disconformidad con un equipo que parecía haber encontrado el rumbo, pero que otra vez se quedó en un pobre empate sin goles.

image El Tomba y el Trueno Verde al cabo de los primeros 45 minutos no se sacaron ventaja. PrensaGodoyCruz

Las formaciones de Godoy Cruz - San Miguel:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

San Miguel: Mateo Reynoso; Lucio Pérez,Dixon Rentería,Kevin Ceceri,Alexis Cruz; Leandro Desábato, Iván Ramírez,Jorge Ferrero,Daniel Juárez,Máximo Oses, Bruno Nasta. . DT: Gustavo Coleoni.

Cambios: PT: 31' Juan Andrada por Orosco (GC). ST: en el inicio: Kevin Valdéz por Ulariaga (GC), 16' Agustín Valverde por Gerometta (GC), 19' Almeida por Juárez (SM).

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Matías Billone Carpio

Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz vs San Miguel: