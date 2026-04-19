19 de abril de 2026 - 17:13

Apareció el hombre de 51 años que había desaparecido en Godoy Cruz

La familia confirmó que el hombre de 51 años ya se encuentra en su casa y en buen estado de salud.

Encontraron sano y salvo al hombre que era intensamente buscado en Godoy Cruz.

Encontraron sano y salvo al hombre que era intensamente buscado en Godoy Cruz.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Noelia González
Por Noelia González

Luego de varios días de incertidumbre, finalmente apareció el hombre de 51 años que era intensamente buscado en Godoy Cruz.

Leé además

José Teodoro Masso fue visto por última vez el 11 de marzo en Rodeo de la Cruz. Piden colaboración urgente para dar con su paradero.

Sorpresivo giro en la búsqueda del jubilado desaparecido hace 20 días: un detenido e investigan un homicidio

Por Redacción Policiales
El entrenador del Tomba no ocultó su amargura por resignar dos puntos en condición de local. 

"De local, un punto sabe a poco": la autocrítica de Mariano Toedtli tras el empate de Godoy Cruz

Se trata de Francisco José Vicens, quien había sido visto por última vez el martes 14 de abril en el barrio Paulo VI, donde reside junto a su madre. Su desaparición había generado preocupación en su entorno y motivó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, además de un pedido de colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

En las últimas horas, la familia confirmó que el hombre fue encontrado y que se encuentra en buen estado de salud. Además sus allegados confirmaron a Los Andes que se encontraban "con él en su casa”.

Francisco Vicens- desaparecido
Francisco José Vicens fue visto por última vez el martes 14 de abril

Francisco José Vicens fue visto por última vez el martes 14 de abril

“Está bien de salud”, fue otro de los mensajes que llevó tranquilidad tras la intensa búsqueda. Según se había informado, al momento de su desaparición el hombre no se había llevado consigo ni el celular ni documentación, lo que había incrementado la preocupación de sus allegados.

Con su aparición, el caso tuvo un desenlace positivo y llevó alivio tanto a su familia como a quienes colaboraron en la difusión para encontrarlo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En un encuentro sin muchas emociones, el Tomba y San Miguel igualan en el Gambarte.

Godoy Cruz no encontró respuestas y empató sin goles ante San Miguel

Inauguraron un nuevo parador inteligente del Metrotranvía 

Metrotranvía: inauguraron otro parador inteligente en Godoy Cruz y continúa la modernización del transporte

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes. 

Brutal pelea a piedrazos terminó con un hombre inconsciente en la acequia: tiene muerte cerebral

un policia que manejaba borracho protagonizo un fuerte choque en godoy cruz: una mujer herida

Un policía que manejaba borracho protagonizó un fuerte choque en Godoy Cruz: una mujer herida