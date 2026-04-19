Apareció el hombre de 51 años que había desaparecido en Godoy Cruz

La familia confirmó que el hombre de 51 años ya se encuentra en su casa y en buen estado de salud.

Encontraron sano y salvo al hombre que era intensamente buscado en Godoy Cruz.

Luego de varios días de incertidumbre, finalmente apareció el hombre de 51 años que era intensamente buscado en Godoy Cruz.

Se trata de Francisco José Vicens, quien había sido visto por última vez el martes 14 de abril en el barrio Paulo VI, donde reside junto a su madre. Su desaparición había generado preocupación en su entorno y motivó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, además de un pedido de colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

En las últimas horas, la familia confirmó que el hombre fue encontrado y que se encuentra en buen estado de salud. Además sus allegados confirmaron a Los Andes que se encontraban "con él en su casa”.

Francisco Vicens- desaparecido Francisco José Vicens fue visto por última vez el martes 14 de abril Gentileza “Está bien de salud”, fue otro de los mensajes que llevó tranquilidad tras la intensa búsqueda. Según se había informado, al momento de su desaparición el hombre no se había llevado consigo ni el celular ni documentación, lo que había incrementado la preocupación de sus allegados.

Con su aparición, el caso tuvo un desenlace positivo y llevó alivio tanto a su familia como a quienes colaboraron en la difusión para encontrarlo.