11 de septiembre de 2025 - 14:54

Maduro lanzó el "Plan Independencia 200" con "284 frentes de batalla" en medio de tensiones con Estados Unidos

El mandatario venezolano anunció un despliegue militar masivo en todo el país para “garantizar la independencia y la paz” ante la presencia de buques y aviones estadounidenses en el Caribe.

EFE
Por Redacción Mundo

En medio de las tensiones con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la activación del “Plan Independencia 200”, una operación que involucra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en "284 frentes de batalla" distribuidos a lo largo y ancho del país.

Estados Unidos desplegó tropas cerca de Venezuela y Maduro desplegó a más de 7 millones de milicianos.

Por Rosendo Fraga
Por Redacción

“Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur”, aseguró Maduro durante un acto transmitido por la televisión estatal desde el complejo Ciudad Caribia, en las afueras de Caracas.

Acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, el mandatario explicó que la operación se enmarca en el concepto de “defensa integral de la nación” y busca consolidar un sistema defensivo nacional con presencia militar permanente.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro hablando junto al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y primera dama, Cilia Flores, durante la activación del

Nicolás Maduro hablando junto al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y primera dama, Cilia Flores, durante la activación del "Plan Independencia 200" este jueves, en Caracas (Venezuela).

“Debemos garantizar todas las costas libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia. Si Venezuela tiene que volver a combatir, lo hará por su libertad”, advirtió Maduro, al tiempo que recordó las gestas históricas de la independencia.

"Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano", expresó el mandatario.

Tensión con Estados Unidos

El despliegue ocurre en un escenario de alta tensión entre Caracas y Washington. Estados Unidos movilizó recientemente ocho barcos militares con misiles y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, además de enviar diez aviones F-35 a Puerto Rico.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro saludando a integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana durante la activación del

Nicolás Maduro saludando a integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana durante la activación del "Plan Independencia 200" este jueves, en Caracas (Venezuela).

El gobierno norteamericano acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Además, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

El lunes, Maduro denunció que existe un intento de promover un “relato sucio” contra Venezuela con el objetivo de justificar una "guerra en Suramérica" y un “cambio de régimen” para apropiarse de los recursos del país.

