8 de septiembre de 2025 - 23:21

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: "Desde el 1 de octubre..."

El presidente venezolano anunció su decreto en televisión. No es la primera vez que toma esa decisión, ya que desde el 2013 que anticipa la festividad.

Por decreto, Nicolás Maduro adelantó la Navidad para el 1° de octubre en Venezuela. (ilustrativa)

Por decreto, Nicolás Maduro adelantó la Navidad para el 1° de octubre en Venezuela. (ilustrativa)

Foto:

Por Redacción

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el adelanto de las fiestas navideñas locales. Así lo comunicó este lunes en su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Leé además

Donald Trump deberá pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamación.

Donald Trump deberá pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamación

Por Redacción Mundo
Así destruyó una lancha con drogas procedentes de Venezuela el gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos destruyó una lancha con drogas procedente de Venezuela: el impactante video del ataque

Por Redacción Mundo

De esta manera, la Navidad en ese país iniciará por "decreto" el próximo 1 de octubre. La medida del mandatario venezolano se da en medio de la tensión entre Caracas y Washington, por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", afirmó Maduro.

El jefe de Estado anticipó las fiestas de diciembre para "defender" el "derecho a la felicidad, a la alegría". Además, añadió que "nada ni nadie en este mundo" le puede "quitar" al país esa posibilidad. En ese marco, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas.

Y agregó: "De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo". El presidente venezolano decretó el adelanto de la Navidad en varias oportunidades, desde que llegó al poder en 2013. En aquella oportunidad utilizó la festividad para tratar de elevar el ánimo de la población luego de la muerte del expresidente Hugo Chávez.

El 2 de septiembre del año pasado, Maduro también anticipó la fiesta navideña "en homenaje" y "en agradecimiento" a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio. Cabe recordar que aquella fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo, proclamó su victoria en los comicios, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, lo cual desató una crisis política en el país.

Además del 'adelantamiento' de 2013, lo mismo se repitió durante cada uno de los años siguientes:

  • 2015: se adelantó al 30 de octubre.
  • 2016: se adelantó al 28 de octubre.
  • 2017: se adelantó al 31 de octubre.
  • 2018: se adelantó al 29 de octubre.
  • 2019: se adelantó al 31 de octubre.
  • 2020: se adelantó al 29 de octubre.
  • 2021: se adelantó al 27 de octubre.
  • 2022: se adelantó al 30 de octubre.
  • 2023: se adelantó al 1° de septiembre.
  • 2024: se adelantó al 1° de octubre.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Evo Morales aseguró que el Cartel de los Soles es otra ficción de Estados Unidos.

Evo Morales aseguró que el Cartel de los Soles es "otra ficción" de Estados Unidos

Por Redacción Mundo
Trump planteó a su gabinete una invasión a Venezuela.

Tambores de guerra en el Caribe venezolano

Por Claudio Fantini
Funeral de Sarah (Sarita) Mendelson.

Ataque a tiros en Jerusalén: una de las víctimas era argentina

Por Redacción
Tragedia en México.

Un tren embistió a un colectivo en México y causó una tragedia: ocho muertos y más de 40 heridos

Por Redacción Mundo