Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: "Desde el 1 de octubre..."

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , anunció el adelanto de las fiestas navideñas locales . Así lo comunicó este lunes en su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

De esta manera, la Navidad en ese país iniciará por "decreto" el próximo 1 de octubre . La medida del mandatario venezolano se da en medio de la tensión entre Caracas y Washington, por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez , este año también", afirmó Maduro.

El jefe de Estado anticipó las fiestas de diciembre para "defender" el "derecho a la felicidad, a la alegría". Además, añadió que "nada ni nadie en este mundo" le puede "quitar" al país esa posibilidad. En ese marco, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas.

Y agregó: "De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo". El presidente venezolano decretó el adelanto de la Navidad en varias oportunidades, desde que llegó al poder en 2013. En aquella oportunidad utilizó la festividad para tratar de elevar el ánimo de la población luego de la muerte del expresidente Hugo Chávez.

El 2 de septiembre del año pasado, Maduro también anticipó la fiesta navideña "en homenaje" y "en agradecimiento" a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio. Cabe recordar que aquella fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo, proclamó su victoria en los comicios, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, lo cual desató una crisis política en el país.

