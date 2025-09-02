2 de septiembre de 2025 - 20:35

Estados Unidos destruyó una lancha con drogas procedente de Venezuela: el impactante video del ataque

Así lo confirmó el presidente Donald Trump a la prensa en la Casa Blanca. Nicolás Maduro declaró un estado de máxima alerta para defenderse de amenazas militares.

Así destruyó una lancha con drogas procedentes de Venezuela el gobierno de Estados Unidos.

Foto:

Captura de video
Por Redacción Mundo

Estados Unidos confirmó este martes un ataque militar contra una lancha que transportaba drogas desde Venezuela, en medio de un escenario de creciente tensión política con el gobierno de Nicolás Maduro. La ofensiva militar, ejecutada en aguas del Caribe, fue captada en video y publicada a nivel mundial.

El propio presidente Donald Trump fue quien dio a conocer la noticia en la Casa Blanca, al remarcar que la embarcación había sido destruida y que la acción fue comunicada a él directamente por altos mandos militares. El suceso formó parte de las acciones de Washington contra el narcotráfico en la región.

“En los últimos minutos, literalmente le disparamos a un barco, un barco cargado de drogas, con mucha droga”, declaró Trump a la prensa. “Y hay más de donde vino eso. Tenemos mucha droga inundando nuestro país desde hace mucho tiempo”, señaló.

“Esta salió de Venezuela”. El mandatario agregó que el Pentágono pronto proporcionará más detalles. A las pocas horas, un video del ataque comenzó a circular en las redes sociales y muestra con claridad el disparo y la posterior explosión de la embarcación.

Disputa letal entre Trump y Maduro

El secretario de Estado, Marco Rubio precisó en la red X que el ataque fue “letal” y la embarcación “era operada por una organización designada como narcoterrorista”, indicó el sitio DW.

El ejército estadounidense atacó este martes en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, indicaron las autoridades, en la primera operación conocida desde que Washington envió buques de guerra a la región recientemente.

El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019. Estados Unidos desplegó buques de guerra en el sur del Caribe con el objetivo de cumplir la promesa de Trump de combatir los carteles de la droga.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que califica como “amenazas” militares de Estados Unidos.

El gobierno de Trump acusa a Maduro de encabezar el Cártel de los Soles y duplicó la recompensa por información que lleve a su captura, pero no ha amenazado con invadir Venezuela.

