34 metros de largo y viva desde 1700: buzos filman a la criatura submarina más grande jamás reportada

Un equipo de buzos documentó un hallazgo extraordinario en las profundidades de las Islas Salomón: una inmensa colonia de coral Pavona clavus que, por sus dimensiones y longevidad, fue considerada “la criatura submarina más grande jamás reportada”. El registro, difundido por el explorador Manu San Félix, quedó integrado a este compendio de descubrimientos de animales de gran escala .

Lo que en un inicio parecía un naufragio resultó ser un arrecife coralino único. La formación mide 34 metros de ancho, 32 de largo y hasta 6 de altura.

Su envergadura es tal que incluso podría ser visible desde satélites, lo que subraya la magnitud del hallazgo.

Los investigadores explican que no existen antecedentes de colonias tan extensas en la región, lo que convierte a este registro en un caso inédito para la ciencia marina.

Estudios posteriores confirmaron que la colonia habría comenzado a crecer hacia el año 1700, lo que la sitúa entre 300 y 500 años de antigüedad. Este dato la ubica como testigo de cambios oceánicos históricos, desde variaciones de temperatura hasta episodios climáticos extremos.

Los especialistas remarcan que su resistencia se debe a adaptaciones genéticas y a la capacidad del coral para ajustarse a las condiciones de profundidad, luz y corrientes marinas. Estas estrategias de supervivencia explican por qué ha logrado mantenerse en pie durante siglos.

Amenazas y valor científico

La colonia ofrece información valiosa para la biología marina y la conservación de ecosistemas. Su longevidad brinda pistas sobre cómo los organismos pueden sobrevivir en entornos adversos y frente a amenazas globales como:

Cambio climático y el aumento de la temperatura del agua, principal causa del blanqueamiento coralino.

Pruebas de equipos de aguas profundas , que degradan ecosistemas al introducir tecnología no regulada.

Presión humana, a través de la sobrepesca y la contaminación marina.

Los científicos sostienen que analizar la resiliencia de este coral puede abrir nuevas vías para proteger otros sistemas marinos amenazados.

Según Manu San Félix, “este hallazgo demuestra que todavía existen secretos ocultos en el océano con capacidad de transformar lo que sabemos sobre la vida en la Tierra”.

El hallazgo de la colonia de Pavona clavus no solo es un triunfo para la ciencia, sino también un recordatorio de la urgencia de preservar los océanos.

Conocer cómo estas estructuras superaron el paso del tiempo podría ser la clave para garantizar el futuro de otros animales marinos y de la biodiversidad global.