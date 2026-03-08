8 de marzo de 2026 - 11:37

No son peligrosas: la razón biológica por la que las lagartijas aparecen en tu casa

Estos reptiles son aliados en el control de insectos y, aunque su presencia suele sorprender, su asombrosa capacidad de regeneración las convierte en un potente símbolo de resiliencia.

¿Encontraste una pequeña lagartija en tu casa? Esta es la razón.

Por Sofía Serelli

Las lagartijas que se ven habitualmente en las casas argentinas carecen de veneno y evitan el contacto directo con las personas. Su aparición está ligada al ascenso de la temperatura, lo que favorece su ciclo biológico estacional. Estos ejemplares pequeños transitan por las paredes buscando insectos para alimentarse en entornos urbanos.

La razón detrás de su presencia frecuente es la búsqueda de alimento y refugio en muros calientes durante los días de sol intenso. La flexibilidad física del animal y su rapidez cognitiva le permiten navegar el ambiente doméstico con agilidad. Este comportamiento responde a un instinto de supervivencia que las lleva a actuar con velocidad frente a las oportunidades de caza o ante posibles amenazas.

image

Simbolismo espiritual y la capacidad de renovación

Más allá de lo biológico, muchas personas asocian su visita con mensajes de adaptabilidad y renovación constante. Este simbolismo proviene de la capacidad física del reptil para reconstruir su cola tras un ataque, convirtiéndola en un emblema de resistencia y fortaleza ante las mutaciones de la vida. La presencia de la criatura en una habitación suele interpretarse como la necesidad de actuar con flexibilidad frente a los problemas.

Tradiciones de sociedades milenarias, como la egipcia y la celta, otorgan a estos animales un rol de mensajeros espirituales que conectan el plano físico con el divino. En la mitología de tribus nativas americanas, el pequeño reptil funciona como un emblema de protección y buena suerte para el grupo familiar. Se lo percibe como un guardián que resguarda el espacio privado, otorgándole un carácter de resiliencia ante las amenazas del entorno.

image

Como evitar que las lagartijas entren en tu casa

Para quienes prefieren evitar el ingreso de estos animales, existen métodos preventivos simples que no requieren dañarlos. La eliminación de grietas en las paredes exteriores quita posibles sitios de escondite y disminuye las opciones de refugio. Asimismo, un ambiente sin presas naturales desincentiva la permanencia de la especie en el patio o la terraza.

Para un manejo doméstico efectivo, se recomienda lo siguiente:

  • Instalar mosquiteros en todas las ventanas.

  • Reducir el tiempo de encendido de lámparas externas.

  • Sellar orificios en fachadas y muros de piedra.

  • Limpiar restos de vegetación donde habitan los insectos.

