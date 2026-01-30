No es casualidad: qué significa que aparezcan lagartijas en tu casa

La presencia de lagartijas dentro de una casa suele generar sorpresa, pero no ocurre al azar. Especialistas en comportamiento animal explican que estos reptiles llegan atraídos por condiciones específicas del hogar, como temperatura, alimento disponible y refugio, y su aparición suele tener un motivo claro.

Las lagartijas son animales ectotermos , dependen del calor externo para regular su cuerpo. Por eso ingresan a casas que mantienen una temperatura estable , especialmente durante noches frescas o cambios bruscos de clima.

Suelen refugiarse en paredes, techos o rincones poco transitados. Esos espacios ofrecen protección y superficies cálidas donde pueden descansar sin riesgos.

Uno de los principales motivos de su presencia es la abundancia de insectos . Mosquitos, polillas y arañas forman parte de su dieta habitual.

Cuando una casa tiene luces exteriores encendidas o ventanas abiertas, atrae insectos. Las lagartijas llegan después, actuando como un control natural de plagas domésticas.

No representan un peligro

Las lagartijas que aparecen en viviendas no son venenosas ni agresivas. Evitan el contacto humano y huyen ante cualquier movimiento brusco.

Veterinarios aclaran que no transmiten enfermedades comunes en el hogar. Su presencia indica un ambiente equilibrado, no un problema sanitario.

Por qué entran más en primavera y verano

Durante los meses cálidos aumenta su actividad. Buscan alimento, calor y lugares seguros para reproducirse.

Las casas ofrecen un microclima ideal frente a la intemperie. Si el entorno externo cambia, las lagartijas optan por ingresar a espacios cerrados y tranquilos.

Qué hacer si aparecen lagartijas

No es necesario eliminarlas. Reducir insectos, sellar pequeñas aberturas y ventilar correctamente ayuda a que se retiren solas.

Evitar productos químicos es clave. Las lagartijas cumplen una función beneficiosa y suelen irse cuando el ambiente deja de resultar atractivo.

Señales que explican su presencia