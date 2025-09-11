Cuál es el color con el que debe vestirse cada signo del zodíaco, para atraer la suerte en septiembre

Cada día hacemos rituales, cumplimos tradiciones y no dejamos nada librado al azar con tal de garantizarnos lo mejor para la rutina que comienza. Durante mucho tiempo un color se supo imponer sobre otros y, así, se volvió casi una obligación fijarse con que tono de ropa salimos a la calle.

De acuerdo a la ciencia, el blanco es el color que contiene todos los colores y el negro es, por el contrario, la ausencia de color. Pero en el medio hay una amplia paleta para elegir y que puede ayudarnos a potenciar efectos positivos.