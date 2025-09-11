Cuál es el color con el que debe vestirse cada signo del zodíaco, para atraer la suerte en septiembre

Todos los días esperamos tener un golpe de suerte y la astrología reveló como es posible atraerla. Solo basta usar el color que te corresponde.
Cada día hacemos rituales, cumplimos tradiciones y no dejamos nada librado al azar con tal de garantizarnos lo mejor para la rutina que comienza. Durante mucho tiempo un color se supo imponer sobre otros y, así, se volvió casi una obligación fijarse con que tono de ropa salimos a la calle.
De acuerdo a la ciencia, el blanco es el color que contiene todos los colores y el negro es, por el contrario, la ausencia de color. Pero en el medio hay una amplia paleta para elegir y que puede ayudarnos a potenciar efectos positivos.
Colores
Cada signo tiene un color asignado, que le ayuda a potenciar su golpe de suerte.
Web
Qué color debe usar cada signo para tener más suerte
- Aries: Rojo. Es un color que nos habla de impulsos e iniciativas.
- Tauro: Verde. Verdadero talismán del signo porque se conecta con el dinero, la tranquilidad y el disfrute.
- Géminis: Amarillo. Este tonalidad se relaciona con la alegría, la originalidad y la inteligencia.
- Cáncer: Blanco. Esta es una combinación elegante, como lo son los nacidos bajo este signo.
- Leo: Anaranjado. Este color es pura luz e intensidad.
- Virgo: Azul. Este color estimula a potenciar el éxito y la prosperidad.
- Libra: Celeste. Junto con toques de blanco, puede ser el color para ser el alma de la fiesta.
- Escorpio: Morado. Con este color se puede romper la rutina y darle otro impulso.
- Sagitario: Gris. Los nacidos en este mes, saben que el color gris los hace ver elegantes y naturales.
- Capricornio: Violeta. Con algunos accesorios, este color los hará destacar y les dará ese impulso para tener más suerte.
- Acuario: Lila. Este tono ayuda a los acuarianos a mantener la estabilidad y la armonía, algo esencial para ellos.
- Piscis: Rosa. Este color los motiva para brillar en los negocios y les da el golpe de suerte para resolverlos.
