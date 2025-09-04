Ni amarillo, ni azul: este es el color más elegido por las personas infieles

Aunque la infidelidad no puede explicarse por una sola variable, el color que eligen quienes la practican puede revelar bastante.

Este es el color que más usan las personas infieles.

Expertos en colorimetría - ciencia que estudia y mide el color como el arte de la coloración personal- y psicología indicaron que hay ciertos colores que son más elegidos por algunas personas que por otras. En este caso, muchos se preguntaban qué tonalidades prefieren las personas infieles.

Aunque pueda parecer curioso, ciertos patrones comienzan a repetirse en encuestas y estudios de comportamiento. Ni el azul, asociado a la calma y la lealtad, ni el amarillo, relacionado con la alegría, lideran las preferencias.

Una encuesta realizada por la plataforma Ashley Madison, reveló que el color más elegido por los usuarios infieles al momento de describir su "outfit ideal para una cita secreta" es el rojo. Este tono, asociado con la pasión, el deseo y la energía, aparece como el más vinculado a los encuentros extramatrimoniales, tanto en ropa como en accesorios y hasta en la elección del auto.

Esta tendencia también se sostiene desde la psicología evolutiva. Según estudios publicados en la revista Journal of Personality and Social Psychology, el rojo puede aumentar la atracción sexual percibida y genera una respuesta biológica más intensa en situaciones de cortejo.

El rojo es el color de las personas más infieles Investigaciones realizadas en la Universidad de Rochester mostraron que tanto hombres como mujeres perciben a personas vestidas de rojo como más atractivas y sexualmente disponibles, lo cual podría explicar parte del fenómeno.

Además, expertos en lenguaje no verbal aseguraron que este color, no solo llama la atención, sino que proyecta confianza, seducción y deseo de llamar la atención. Por ejemplo, un punto fundamental en esto, que quizás mucha gente pasó por alto, es que es un color que se destaca en las apps de citas. De esta forma, aunque la infidelidad no puede explicarse por una sola variable, el color que eligen quienes la practican puede revelar bastante. Según los expertos, el rojo se convierte en el color más elegido por quienes buscan aventuras fuera de su relación.