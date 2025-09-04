4 de septiembre de 2025 - 13:12

Ni amarillo, ni azul: este es el color más elegido por las personas infieles

Aunque la infidelidad no puede explicarse por una sola variable, el color que eligen quienes la practican puede revelar bastante.

Este es el color que más usan las personas infieles.

Este es el color que más usan las personas infieles.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Leé además

que significa evitar dar abrazos, segun la psicologia

Qué significa evitar dar abrazos, según la psicología

Por Daniela Leiva
Cuál de los signos del zodíaco es el más orgulloso de todos.

El signo más orgulloso del zodíaco: jamás pide perdón aunque se equivoque

Por Ignacio Alvarado

Aunque pueda parecer curioso, ciertos patrones comienzan a repetirse en encuestas y estudios de comportamiento. Ni el azul, asociado a la calma y la lealtad, ni el amarillo, relacionado con la alegría, lideran las preferencias.

Colores
Este es el color que más usan las personas infieles.

Este es el color que más usan las personas infieles.

Una encuesta realizada por la plataforma Ashley Madison, reveló que el color más elegido por los usuarios infieles al momento de describir su “outfit ideal para una cita secreta” es el rojo. Este tono, asociado con la pasión, el deseo y la energía, aparece como el más vinculado a los encuentros extramatrimoniales, tanto en ropa como en accesorios y hasta en la elección del auto.

Esta tendencia también se sostiene desde la psicología evolutiva. Según estudios publicados en la revista Journal of Personality and Social Psychology, el rojo puede aumentar la atracción sexual percibida y genera una respuesta biológica más intensa en situaciones de cortejo.

Colores
Este es el color que más usan las personas infieles.

Este es el color que más usan las personas infieles.

El rojo es el color de las personas más infieles

Investigaciones realizadas en la Universidad de Rochester mostraron que tanto hombres como mujeres perciben a personas vestidas de rojo como más atractivas y sexualmente disponibles, lo cual podría explicar parte del fenómeno.

Además, expertos en lenguaje no verbal aseguraron que este color, no solo llama la atención, sino que proyecta confianza, seducción y deseo de llamar la atención. Por ejemplo, un punto fundamental en esto, que quizás mucha gente pasó por alto, es que es un color que se destaca en las apps de citas.

De esta forma, aunque la infidelidad no puede explicarse por una sola variable, el color que eligen quienes la practican puede revelar bastante. Según los expertos, el rojo se convierte en el color más elegido por quienes buscan aventuras fuera de su relación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta combinación natural puede transformar por completo la experiencia de decorar el hogar con flores frescas.

Con estos 2 ingredientes naturales podrás evitar que las flores se marchiten

Por Redacción
Hay diferentes modos de entender la personalidad, dependiendo que color prefieras para vestirte.

Cuál rasgo de nuestra personalidad se destaca, dependiendo el color de ropa que usamos

Por Redacción
estudios senalan 6 fechas de nacimiento asociadas con la inteligencia

Estudios señalan 6 fechas de nacimiento asociadas con la inteligencia

Por Andrés Aguilera
decile adios al papel higienico: ha llegado su sustituto, mas eficiente y ecologico

Decile adiós al papel higiénico: ha llegado su sustituto, más eficiente y ecológico

Por Andrés Aguilera