10 de septiembre de 2025 - 15:15

Amigos traidores: los 5 signos del zodíaco que son los peores

Astrología. Cinco signos del zodíaco tienden a generar conflictos, dobles discursos y rupturas en la amistad, según el horóscopo.

Por Andrés Aguilera

La astrología sostiene que algunos signos del zodíaco poseen cualidades que los vuelven poco confiables en la amistad. Suelen priorizar sus propios intereses, guardar secretos a medias o desaparecer en momentos clave. De acuerdo con la interpretación astrológica de los signos del zodíaco, estos perfiles son los menos estables a la hora de sostener vínculos sinceros.

Géminis: horóscopo y dualidad constante

En Géminis, la facilidad de palabra y la versatilidad pueden transformarse en inestabilidad.

  • Cambian de opinión con rapidez.

  • Su curiosidad los lleva a contar lo que no deberían.

  • Son amigos presentes, pero no siempre confiables.

El horóscopo advierte que su dualidad puede herir a quienes esperan lealtad.

Aries: signos del zodíaco y egoísmo impulsivo

En Aries, el deseo de protagonismo a veces choca con la amistad.

  • Se priorizan a sí mismos sin medir consecuencias.

  • Pueden actuar sin pensar y traicionar confianzas.

  • La impaciencia los lleva a rupturas repentinas.

La astrología resalta que Aries debe aprender a cuidar vínculos con más paciencia.

Escorpio: astrología y secretos mal manejados

El signo de Escorpio se caracteriza por la intensidad, pero también por guardar rencores.

  • Suelen usar la información sensible como herramienta de poder.

  • Son capaces de alejarse sin dar explicaciones.

  • Sus amistades pueden sentir manipulación.

El horóscopo señala que Escorpio debe equilibrar su pasión para no dañar vínculos valiosos.

Sagitario: horóscopo y falta de compromiso

Sagitario ama la libertad y evita ataduras, incluso en la amistad.

  • Pueden desaparecer cuando más se los necesita.

  • No cumplen promesas con facilidad.

  • Prefieren la aventura antes que la responsabilidad.

La astrología describe que su espíritu libre puede ser interpretado como traición.

Acuario: signos del zodíaco y desapego

En Acuario, la independencia a veces se confunde con frialdad.

  • Pueden dar la espalda en momentos emocionales.

  • Su desapego genera distancia en las amistades.

  • Les cuesta comprometerse con lealtad absoluta.

El horóscopo indica que Acuario debe trabajar la empatía para no perder amistades importantes.

