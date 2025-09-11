11 de septiembre de 2025 - 17:00

Encontraron muerto al argentino que había sido "secuestrado" en Río de Janeiro

Se trata de Alejandro Ainsworth, de 54 años, visto por última vez el domingo en Copacabana. Su familia detectó préstamos, transferencias y una foto tomada desde su celular que quedó guardada en Google Fotos. Tras ello comenzó su búsqueda, que finalmente terminó en tragedia.

El argentino desaparecido en Río de Janeiro fue encontrado muerto.

El argentino desaparecido en Río de Janeiro fue encontrado muerto.

Foto:

Por Redacción Mundo

El argentino Alejandro Ainsworth, de 54 años, que había sido reportado como secuestrado por su familia en Río de Janeiro, fue hallado muerto este jueves en la ciudad brasileña. La confirmación llegó a través de su hijo, quien había viajado junto a su hermano para colaborar en la búsqueda.

Leé además

El FBI difundió imágenes del asesino de Charlie Kirk

El FBI difundió imágenes del asesino de Charlie Kirk y afirman que parece ser de "edad universitaria"

Por Redacción Mundo
Maduro lanzó el Plan Independencia 200 con 284 frentes de batalla en medio de tensiones con EE.UU.

Maduro lanzó el "Plan Independencia 200" con "284 frentes de batalla" en medio de tensiones con Estados Unidos

Por Redacción Mundo

El turista había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre al salir de su hospedaje en Copacabana. Desde entonces, comenzaron a registrarse movimientos sospechosos en cuentas bancarias que alertaron a la familia y derivaron en la denuncia.

Argentino desaparecido en Brasil
Alejandro Ainsworth, el argentino desaparecido en Brasil.

Alejandro Ainsworth, el argentino desaparecido en Brasil.

Su hijo anticipó un "secuestro": las pruebas

Alan, uno de sus hijos, dialogó con Noticias Argentinas previo a la trágica noticia y señaló: “Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”.

“Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 21. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, indicó.

“Desde el lunes a las 10 de la mañana estamos con mi hermano en Río. La policía de turistas está en investigación y el consulado argentino notificó a todas las autoridades para iniciar la búsqueda. Los hospitales públicos informaron que no recibieron a nadie con características similares”, explicó Alan, quien viajó para colaborar con las tareas de rastreo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

34 metros de largo y viva desde 1700: buzos filman a la criatura submarina mas grande jamas reportada

34 metros de largo y viva desde 1700: buzos filman a la criatura submarina más grande jamás reportada

Por Andrés Aguilera
Israel lanzó bengalas sobre Gaza para ordenar la evacuación hacia el sur en plena ofensiva militar.

Israel lanzó bengalas sobre Gaza para ordenar su evacuación en plena ofensiva militar

Por Redacción Mundo
 11-S: qué pasó con el vuelo 93 y por qué no se estrelló contra el Capitolio

El vuelo 93 del 11-S, el único que falló en su objetivo: por qué no se estrelló contra el Capitolio

Por Redacción Mundo
Explotó un camión de Gas en México

Explotó un camión que transportaba gas: al menos 3 muertos y 90 heridos

Por Redacción Mundo