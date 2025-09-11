Encontraron muerto al argentino que había sido "secuestrado" en Río de Janeiro

Se trata de Alejandro Ainsworth, de 54 años, visto por última vez el domingo en Copacabana. Su familia detectó préstamos, transferencias y una foto tomada desde su celular que quedó guardada en Google Fotos. Tras ello comenzó su búsqueda, que finalmente terminó en tragedia.

El argentino Alejandro Ainsworth, de 54 años, que había sido reportado como secuestrado por su familia en Río de Janeiro, fue hallado muerto este jueves en la ciudad brasileña. La confirmación llegó a través de su hijo, quien había viajado junto a su hermano para colaborar en la búsqueda.

El turista había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre al salir de su hospedaje en Copacabana. Desde entonces, comenzaron a registrarse movimientos sospechosos en cuentas bancarias que alertaron a la familia y derivaron en la denuncia.

Argentino desaparecido en Brasil Alejandro Ainsworth, el argentino desaparecido en Brasil. Su hijo anticipó un "secuestro": las pruebas Alan, uno de sus hijos, dialogó con Noticias Argentinas previo a la trágica noticia y señaló: “Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”.

“Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 21. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, indicó.