11 de septiembre de 2025 - 08:31

La furia de Milei porque mataron a Charlie Kirk: "La izquierda es un fenómeno violento lleno de odio"

Afectado, el Presidente manifestó su tristeza por el crimen del militante de Donald Trump en Utah.

Javier Milei y Charlie Kirk en una foto de archivo

Javier Milei y Charlie Kirk en una foto de archivo

Foto:

X / @JMilei
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

A través de la red social X, el mandatario publicó una foto junto a Kirk y escribió: “Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente”.

En su mensaje, Milei vinculó el hecho a la violencia política, culpó a la izquierda (a pesar de que aún no hay responsables identificados) y sostuvo: “Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós”.

En Argentina también se viralizó un video del encuentro entre Milei y Kirk durante un viaje del presidente a Mar-A-Lago, la residencia de Trump. Allí, el activista aparece pronunciando la palabra “afuera”, un guiño a la consigna libertaria que marcó la campaña electoral de 2023.

Según el excongresista Jason Chaffetz, presente en el lugar, la escena provocó pánico inmediato. En redes sociales circularon videos en los que se observa al activista desplomarse en su silla tras escucharse el disparo. Hasta el momento, no hay sospechosos identificados.

Charlie Kirk
Quién era Charlie Kirk, el activista cercano a Trump baleado en Estados Unidos

Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, fue fundador de Turning Point, organización estudiantil clave en la difusión de valores conservadores en Estados Unidos. Su figura fue determinante para captar apoyo juvenil hacia Donald Trump, con quien mantenía un estrecho vínculo.

