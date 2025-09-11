La furia de Milei porque mataron a Charlie Kirk: "La izquierda es un fenómeno violento lleno de odio"

Afectado, el Presidente manifestó su tristeza por el crimen del militante de Donald Trump en Utah.

El presidente Javier Milei expresó su pesar por el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, ocurrido este miércoles en Utah durante una charla ante miles de personas.

A través de la red social X, el mandatario publicó una foto junto a Kirk y escribió: “Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente”.

En su mensaje, Milei vinculó el hecho a la violencia política, culpó a la izquierda (a pesar de que aún no hay responsables identificados) y sostuvo: “Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós”.

Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente.



Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de… pic.twitter.com/eDIEFLvH2E — Javier Milei (@JMilei) September 10, 2025 En Argentina también se viralizó un video del encuentro entre Milei y Kirk durante un viaje del presidente a Mar-A-Lago, la residencia de Trump. Allí, el activista aparece pronunciando la palabra “afuera”, un guiño a la consigna libertaria que marcó la campaña electoral de 2023.

Cómo fue el asesinato de Charlie Kirk en Utah El crimen de Kirk se produjo frente a cerca de dos mil asistentes en la Utah Valley University, cuando un disparo en el cuello alcanzó al militante de Donald Trump mientras exponía como orador invitado.