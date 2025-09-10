Londres: investigan la última obra de Banksy y podrían revelar su identidad tras 25 años oculta

La Policía considera que podría haber “daño criminal” en la última de sus pintadas. Los seguidores, por su parte, aseguran que tiene que ver con su significado social.

El enigmático Banksy, un artista callejero británico famoso por sus murales con mensajes sociales y políticos, volvió a estar en el centro de la polémica. Su más reciente obra en Londres -un juez levantando un mazo contra un manifestante-, es investigada por la Policía como posible “daño criminal”.

Esta situación podría llevar al grafitero, que mantiene oculta su identidad desde hace más de 20 años, a enfrentar un proceso judicial y, en consecuencia, a revelar su nombre. La obra fue descubierta este lunes en los Tribunales Reales de Justicia, un edificio protegido y catalogado como máximo interés artístico.

El dibujo, hecho por un verdadero profesional con experiencia en arte, muestra a un magistrado -con la tradicional toga y peluca-, a punto de golpear a un manifestante que sostiene un cartel blanco manchado de rojo, en alusión a la sangre. Tras ser descubierto, rápidamente fue ocultado tras unas vallas y vigilado por agentes de seguridad.

Según se informó, el mural será removido del edificio protegido por ley como patrimonio artístico. "Los Tribunales Reales de Justicia son un edificio protegido y el HMCTS está obligado a mantener su carácter original", señaló una fuerte vinculada al caso.

Banksy utiliza mayormente la técnica del esténcil para intervenir paredes en espacios públicos y ha logrado reconocimiento mundial gracias a su estilo satírico y crítico. Aunque se cree que nació en Bristol, su verdadera identidad nunca fue confirmada oficialmente.

Cada vez que aparece una de sus pinturas en las calles, sus seguidores lo celebran. “Ha vuelto”, es la frase que más se repite en redes sociales cuando surge una nueva intervención.