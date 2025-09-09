El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, presentó este martes su renuncia, junto con al menos tres de sus ministros, en un intento por buscar una solución política ante la ola de violencia que sacude al país.

El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, presentó este martes su renuncia, junto con al menos tres de sus ministros, en un intento por buscar una solución política ante la ola de violencia que sacude al país y que ya dejó al menos 19 muertos y cientos de heridos, según reportes de medios internacionales.

“Teniendo en cuenta la situación anómala del país, he dimitido del cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy”, expresó Oli en una carta enviada al presidente Ram Chandra Poudel, quien aceptó la renuncia, informó su asesor de prensa Kiran Pokharel a la agencia Xinhua.

Fuck it, we have lost this battle.@kpsharmaoli (infertile PM) just escaped from his residence.

Let's envade airport.#kpoliisterriorist#NepalGenZProtest #NepalProtests



Let's envade airport.#kpoliisterriorist#NepalGenZProtest #NepalProtests pic.twitter.com/kYG3PYD3tr — (@adhikarinischit) September 9, 2025 Las protestas estallaron el lunes en Katmandú y otras ciudades del valle, incluyendo Lalitpur y Bhaktapur, donde se aplicó toque de queda. Los manifestantes, liderados en su mayoría por jóvenes de la generación Z, denunciaban corrupción y el bloqueo de redes sociales. Lo que comenzó como una manifestación pacífica se tornó violenta cuando los manifestantes derribaron barricadas y lograron ingresar al Parlamento, incendiando parte del edificio.

Crisis en Nepal: huida en helicóptero, ministros golpeados y tirados al río y al menos 19 muertos Crisis en Nepal: huida en helicóptero, ministros golpeados y tirados al río y al menos 19 muertos EFE En un episodio de extrema violencia, el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y su esposa, Arzu Rana Deuba —ministra de Asuntos Exteriores—, fueron agredidos en su domicilio por manifestantes, según consignaron medios locales. Videos difundidos en redes sociales muestran a la pareja golpeada y con manchas de sangre, mientras eran escoltados por seguridad.

BREAKING: Protesters burst into the residence of Nepal's corrupt Foreign Minister Arzu Rana Deuba and beat her and her family.

La Policía intentó controlar los disturbios utilizando cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso munición real, lo que provocó críticas de Amnistía Internacional y la ONU. Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, expresó su consternación por las muertes y los heridos, y pidió investigaciones imparciales sobre la actuación policial.

Entre los ministros que renunciaron junto a Oli se encuentra el titular de Interior, en un gesto que refleja la magnitud de la crisis política que atraviesa Nepal. Las autoridades levantaron este martes la prohibición sobre redes sociales, aunque los disturbios continuaban en varias zonas del país. El ministro de economía de Nepal, golpeado y arrojado el río El ministro de Finanzas de Nepal, Bishnu Prasad Paudel, fue perseguido y agredido por manifestantes durante las protestas que estallaron en el país tras la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli. En un video viralizado en redes sociales, se observa a Paudel corriendo por las calles de Katmandú mientras es seguido por una multitud. En un momento, un manifestante lo patea, provocando que el ministro caiga al suelo antes de levantarse rápidamente y continuar su huid, luego lo obligaron a escapar por un río.

#BREAKING : Nepal's Finance Minister Bishnu Prasad Paudel is seen running as a mob chases him amid escalating protests.#NepalProtest #Nepal #BishnuPrasadPaudel #NepalProtests #NepalNews #Kathmandu