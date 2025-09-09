Rusia bombardeó una fila de jubilados que esperaban para cobrar en Ucrania: 20 muertos

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , denunció este martes un ataque aéreo ruso en la localidad rural de Yarova, en la región de Donetsk, que impactó directamente contra civiles.

Según la información preliminar, la ofensiva se produjo en el momento en que se distribuían las pensiones y dejó un saldo de al menos 20 personas fallecidas . “No hay palabras… Mis condolencias a todas las familias y seres queridos de las víctimas”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

Zelenski exigió a la comunidad internacional que estos hechos no queden impunes y advirtió que Rusia “sigue destruyendo vidas mientras evita nuevas sanciones y represalias contundentes”.

“El mundo no debe permanecer en silencio ni inactivo. Se necesita una respuesta de Estados Unidos, de Europa y del G20. Se requieren acciones fuertes para que Rusia detenga la muerte”, subrayó.

El Gobierno ucraniano confirmó este martes que el misil ruso Iskander que destruyó parte de la sede del Ejecutivo en Kiev el domingo pasado contenía más de 90 componentes fabricados en distintos países, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

Ladislav Vlasiuk, responsable de la política de sanciones de la Presidencia ucraniana, informó a través de su cuenta de Facebook que 35 piezas eran de origen estadounidense, mientras que también se hallaron componentes provenientes de Japón, el Reino Unido y Suecia. Además, cinco partes habían sido fabricadas en Bielorrusia y 57 en Rusia, lo que refleja una mayor producción local y regional.

Entre las compañías mencionadas por Vlasiuk se encuentran la japonesa Fujitsu y las estadounidenses Texas Instruments, Analog Devices y Altera, señaladas como proveedoras de algunos de los elementos encontrados en el proyectil.

El funcionario advirtió que Rusia ha incrementado el uso de componentes producidos en su propio territorio y en Bielorrusia, lo que, según explicó, responde a la necesidad del Kremlin de reducir su dependencia de la tecnología occidental en medio de las sanciones internacionales.

El ataque, el primero en impactar directamente contra la sede del Gobierno ucraniano, dejó en evidencia la falta de defensas aéreas suficientes para proteger Kiev, un punto estratégico que continúa bajo amenaza de la ofensiva rusa.