Un dron impactó en un barco con ayuda humanitaria a Gaza: Greta Thunberg se encontraba en la flotilla

Se trata de la Flotilla Global Sumud. Según trascendió, una de sus embarcaciones fue atacada en Túnez. Todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo.

La flotilla de ayuda humanitaria para Gaza acusó que un dron impactó a uno de sus barcos.

La flotilla de ayuda humanitaria para Gaza acusó que un dron impactó a uno de sus barcos.

Foto:

Por Redacción

La Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria para Gaza, aseguró que uno de sus barcos fue impactado por un dron durante la madrugada del martes en Túnez. Allí viajaban activistas, entre ellos Greta Thunberg.

“La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que uno de los barcos principales, conocido como el ‘Barco Familiar’, que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactado por un dron en aguas tunecinas. El barco navega bajo bandera portuguesa y los seis pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", compartió la organización en Instagram.

El impacto lo recibió el “Barco Familiar“, el principal de la flotilla. Al respecto, el activista británico Kieran Andrieu informó a través de su cuenta de X que la embarcación en la que viajaba junto con Greta Thunberg y otros organizadores fue alcanzado por un ”presunto ataque de drones".

