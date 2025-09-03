3 de septiembre de 2025 - 23:44

Israel rechazó la oferta de alto el fuego de Hamás: "Una maniobra evasiva"

Desde Israel también anunciaron un gran ataque sobre la ciudad de Gaza.

Bombardeo de Israel a Gaza, donde murieron militantes de Hamás. (archivo)

Por Redacción

Israel rechazó la propuesta de Hamás de alcanzar un acuerdo integral de alto el fuego en Gaza. Así lo anunció este miércoles, a la vez que afirmó que su ejército seguirá preparándose para un gran ataque contra la ciudad de Gaza.

En un comunicado de prensa, Hamás reiteró su disposición a alcanzar un “acuerdo integral”. El mismo apuntaba a que los rehenes israelíes en Gaza serían liberados a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos retenidos en Israel.

Ataque de Israel al hospital Nasser en Gaza
De acuerdo a lo expresado por Hamás, el acuerdo también incluiría:

  • Alto el fuego permanente.
  • Retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.
  • Reapertura de los cruces fronterizos para permitir la entrega de ayuda humanitaria y suministros esenciales.
  • Inicio de las labores de reconstrucción.

Hamás también expresó su apoyo al establecimiento de una administración nacional independiente, compuesta por tecnócratas que asuma la responsabilidad inmediata de gestionar los asuntos civiles de Gaza.

La respuesta de Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la declaración de “una maniobra evasiva”. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también rechazó la oferta de Hamás, afirmando que el ejército continúa los preparativos “con toda su fuerza” para tomar la ciudad de Gaza.

Benjamin Netanyahu
Katz señaló que Hamás “pronto comprenderá que debe elegir entre dos opciones: aceptar las condiciones de Israel para poner fin a la guerra —ante todo, la liberación de todos los rehenes y el desarme— o ver a Gaza reducida al destino de Rafah y Beit Hanún”.

La ofensiva israelí, que dura casi dos años, ha dejado el enclave palestino en ruinas y ha provocado una hambruna generalizada. Siguiendo el reporte de las autoridades sanitarias de Gaza, al menos 63.746 personas han muerto a causa de ataques y disparos israelíes desde octubre de 2023.

