Israel rechazó la oferta de alto el fuego de Hamás: "Una maniobra evasiva"

Israel rechazó la propuesta de Hamás de alcanzar un acuerdo integral de alto el fuego en Gaza . Así lo anunció este miércoles, a la vez que afirmó que su ejército seguirá preparándose para un gran ataque contra la ciudad de Gaza .

En un comunicado de prensa, Hamás reiteró su disposición a alcanzar un “acuerdo integral” . El mismo apuntaba a que los rehenes israelíes en Gaza serían liberados a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos retenidos en Israel.

De acuerdo a lo expresado por Hamás, el acuerdo también incluiría:

Hamás también expresó su apoyo al establecimiento de una administración nacional independiente , compuesta por tecnócratas que asuma la responsabilidad inmediata de gestionar los asuntos civiles de Gaza.

La respuesta de Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la declaración de “una maniobra evasiva”. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también rechazó la oferta de Hamás, afirmando que el ejército continúa los preparativos “con toda su fuerza” para tomar la ciudad de Gaza.

Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Captura de pantalla

Katz señaló que Hamás “pronto comprenderá que debe elegir entre dos opciones: aceptar las condiciones de Israel para poner fin a la guerra —ante todo, la liberación de todos los rehenes y el desarme— o ver a Gaza reducida al destino de Rafah y Beit Hanún”.

La ofensiva israelí, que dura casi dos años, ha dejado el enclave palestino en ruinas y ha provocado una hambruna generalizada. Siguiendo el reporte de las autoridades sanitarias de Gaza, al menos 63.746 personas han muerto a causa de ataques y disparos israelíes desde octubre de 2023.