Tragedia en Portugal: un funicular volcó en Lisboa y dejó al menos 15 muertos

Una tragedia golpeó este miércoles a Lisboa, Portugal , cuando el histórico tranvía funicular de Gloria perdió el control y terminó impactando contra un edificio en pleno centro de la ciudad. El accidente dejó un saldo de al menos 15 fallecidos y 20 heridos , varios de ellos en estado crítico.

El vehículo, que transportaba pasajeros en la empinada cuesta junto a la Avenida de Liberdade, quedó completamente destrozado tras volcar . El funicular tiene capacidad para 42 personas, aunque no iba lleno al momento del siniestro, según las primeras informaciones oficiales.

La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, informó que cinco de los heridos están graves, dos de ellos en estado crítico, y otros cinco presentan lesiones leves. Además, varias personas permanecen atrapadas entre los restos del transporte.

El funicular, inaugurado hace más de un siglo y declarado monumento nacional en 2002, conecta la parte baja de la ciudad con el Barrio Alto y es muy utilizado por turistas, que suelen formar largas colas para acceder al ascensor.

Las primeras informaciones apuntan a que el funicular no viajaba lleno en el momento del accidente. Otro dato que circula es que ninguna persona procedente de España se encontraba arriba del tranpsorte.

Una testigo del siniestro declaró ante la cadena SIC que observó al transporte descender “desenfrenado” por la pronunciada cuesta hasta colisionar contra un inmueble. “Chocó con una fuerza brutal en un edificio y se deshizo como una caja de cartón, no tenía ningún tipo de freno”, relató la mujer.

Videos de la tragedia

Imágenes y videos comenzaron a circular en las redes sociales, especialmente X, donde se observa el convoy totalmente destrozado en la parte baja de la calle, rodeado de una densa humareda y de personas intentando evacuar la zona. También había gritos, en búsqueda de sobrevivientes.

La Policía y los Bomberos de Lisboa señalaron inicialmente que no había constancia de víctimas mortales, pero la Protección Civil confirmó poco después la cifra de fallecidos.

“Lo que podemos decir en este momento es que hay varias víctimas, no tenemos conocimiento de ninguna muerte, pero acabamos de llegar a la escena”, había declarado en un primer momento Paulo Sousa, jefe de turno de la Brigada de Bomberos, en declaraciones a Reuters.

