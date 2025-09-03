China presentó su imponente poderío militar y advirtió que es "imparable": de drones hasta misiles

China mostró este miércoles su poderío militar en un importante desfile en Pekín, donde exhibió nuevas tecnologías bélicas que incluyen drones submarinos, misiles de largo alcance y sistemas de armas láser . La demostración, viral en el mundo, se dio en un contexto de fuertes tensiones con Estados Unidos .

El acto contó con invitados de peso como el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un. Desde la tribuna principal, el chino Xi Jinping aseguró que China es “imparable” y enmarcó el evento en la conmemoración de los 80 años de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial .

Uno por uno, el imponente arsenal militar de China recolectado por la Agencia AFP.

El gigante asiático reveló el DF-5C, un nuevo modelo de misil balístico intercontinental que representa un salto cualitativo en su arsenal. Este proyectil nuclear de combustible líquido, parte de la familia “Dongfeng” de fabricación nacional, desfiló sobre plataformas camufladas de grandes vehículos militares.

El tabloide nacionalista Global Times aseguró que el DF-5C “puede alcanzar cualquier punto del planeta” y destacó que permanece en “alerta permanente para disuadir de forma eficaz, prevenir guerras mediante la fuerza y contribuir a la estabilidad global”.

China muestra un misil balístico, capaz de alcanzar todo el planeta.



El DF-5C, la última variante del arma, que voló por primera vez en la década de 1970, fue presentado durante el desfile militar del 80º. aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Drones submarinos

Otro de los focos del desfile fueron los vehículos submarinos no tripulados AJX002 y HSU100, transportados en camiones. El primero sería un modelo de reconocimiento, mientras que el segundo -más enigmático- tendría capacidad para sembrar minas de forma autónoma, según el analista de defensa Alex Luck.

Aunque China aún está por detrás de Estados Unidos en poder naval de superficie, su programa de drones submarinos extragrandes (XLUUV) es el más ambicioso del mundo, con al menos cinco modelos ya en operación, de acuerdo con el sitio especializado Naval News.

Misiles “águila” antibuque

La parada militar mostró también cuatro nuevos misiles antibuque: YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20. El prefijo “YJ” responde a “Ying Ji”, que en chino significa “ataque del águila”. Estos proyectiles, lanzables desde barcos o aviones, están diseñados para infligir daños severos a grandes embarcaciones.

Los expertos sugieren que los modelos más recientes podrían ser hipersónicos, capaces de volar a más de cinco veces la velocidad del sonido, lo que aumenta de manera drástica su capacidad de penetración frente a defensas rivales.

Armas láser

Previo al desfile, una cuenta vinculada al ejército chino en la red social X promocionó un arma de defensa aérea como “el sistema láser más potente del mundo”. El miércoles pudieron verse varios ejemplares del modelo LY-1, de gran tamaño y con pantallas azules intensas, montados sobre vehículos militares.

Luck recordó que ya se había visto esta configuración en 2024, aunque de manera poco nítida, y subrayó que el LY-1 “parece estar, como mínimo, en fase de pruebas avanzadas”. Estas “armas de energía dirigida”, también en desarrollo por Estados Unidos, prometen un alto poder destructivo con gran precisión y bajo costo por disparo.

China shows off its new ship-based laser air defense system LY-1 on an eight-wheeled truck.



Described as the "world's most powerful" laser for shooting down drones and missiles.



No specs released. pic.twitter.com/CLUHxbxRSC — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Vehículos no tripulados

La demostración incluyó además diversas plataformas autónomas, entre ellas embarcaciones de superficie capaces de navegar con o sin tripulación, presumiblemente destinadas a operaciones de guerra de minas. También desfilaron aeronaves y vehículos terrestres no tripulados con aplicaciones que van desde la evacuación y el transporte de suministros hasta el reconocimiento táctico.

AHORA: Durante el megadesfile en la capital china se exhibieron drones de reconocimiento y ataque, así como aviones de combate y helicópteros no tripulados.

pic.twitter.com/uomZ8wx0dM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 3, 2025

Radar de alerta temprana

El cierre del desfile estuvo marcado por la exhibición de capacidades de vigilancia aérea. Aviones equipados con radares sobrevolaron la plaza Tiananmen, encabezados por el KJ-600, que debutó públicamente. Diseñado para operar desde portaviones, se prevé que este avión de alerta temprana entre en servicio en el buque Fujian en los próximos meses, según informó el China Daily.