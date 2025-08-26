Segundo lanzamiento en dos días: este es el nuevo MG 3 Hybrid ya a la venta en Argentina

Apenas 24 horas después de presentar la SUV ZS Hybrid+ , MG (Morris Garages) redobla la apuesta en Argentina y realizó el lanzamiento del MG 3 Hybrid 2025 . Se trata de la tercera generación del hatchback chico de la marca, un modelo que ya había tenido presencia en nuestro mercado en su primera etapa, pero que luego desapareció.

Ahora la marca de origen británico, hoy en manos chinas, regresa con su propuesta más accesible, ubicada por debajo de la ZS.

El modelo llega importado de China de la mano del grupo Eximar , también representante local de Jaguar, Land Rover y Volvo, y apunta a competir en el segmento B con un argumento fuerte: es el único hatchback híbrido (HEV) del país dentro de su categoría.

El nuevo MG 3 combina un motor naftero 1.5 litros de cuatro cilindros , que entrega 100 CV y 128 Nm, con un motor eléctrico de 134 CV y 250 Nm . En conjunto, el sistema híbrido alcanza una potencia máxima de 191 CV y 425 Nm de torque, gestionados por una transmisión automática CVT y tracción delantera.

Según la marca, el hatchback acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos , alcanza un consumo urbano de apenas 2,29 litros cada 100 kilómetros y se posiciona como uno de los modelos más eficientes del mercado argentino en su franja de precio.

Lo que ofrece frente a sus rivales

La gran novedad es que el MG 3 se mete de lleno en el segmento de los hatchbacks chicos, donde hasta ahora todas las opciones eran exclusivamente nafteras. Frente a rivales como el Peugeot 208 (entre 28 y 39 millones de pesos) o el Toyota Yaris (entre 27 y 32 millones), el nuevo modelo de MG propone una alternativa híbrida con más potencia y un gasto de combustible muy por debajo de la media.

Claro que, como ocurre con toda nueva marca que desembarca en Argentina, el desafío será ganarse la confianza del público. La postventa, la disponibilidad de repuestos y el respaldo de la red de concesionarios serán aspectos claves para consolidar esa relación.

Equipamiento y seguridad

El MG 3 Hybrid 2025 se ofrece en una sola versión, denominada Comfort, con un nivel de equipamiento que apunta alto dentro del segmento. Incluye llantas de 16 pulgadas, tablero digital de 7”, pantalla multimedia de 10,25”, seis airbags y una completa batería de asistentes a la conducción: frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y sistema de mantenimiento de carril, entre otros.

En este sentido, la propuesta no solo se centra en eficiencia mecánica, sino también en seguridad y conectividad, dos puntos muy valorados por los usuarios jóvenes del segmento B (chico).

Precio y garantía

El hatchback híbrido de MG se lanzó a la venta en Argentina a 23.500 dólares (hoy unos 32 millones de pesos). Ofrece una garantía de seis años o 120.000 km para el vehículo y de siete años o 150.000 km para el sistema híbrido. Además, cuenta con un beneficio clave: está exento del arancel aduanero del 35% por tratarse de un modelo con mecánica electrificada y por declarar un valor FOB inferior a 16 mil dólares.

Una apuesta fuerte

En apenas dos días, MG sumó dos modelos híbridos a su portafolio local, un hecho inusual para una marca recién llegada. Mientras la ZS Hybrid+ apunta al público de las SUVs compactas, el nuevo MG 3 Hybrid quiere conquistar a quienes buscan un hatchback accesible, eficiente y tecnológicamente actualizado.

El camino no será sencillo, pero la estrategia está clara: ofrecer mecánicas electrificadas a precios competitivos en un mercado automotor argentino que recién comienza a abrirse a este tipo de tecnologías.

Sobre Morris Garages, MG

Fundada en 1924 en Oxford, Inglaterra, MG (Morris Garages) nació como una división dedicada a producir versiones deportivas de los autos Morris. Rápidamente, se ganó un lugar en la historia del automovilismo británico con pequeños roadsters ágiles y accesibles, que se convirtieron en íconos de la posguerra. Modelos como el MG TC, el MGA y, sobre todo, el MGB, marcaron a generaciones de conductores y exportaron el estilo británico de los “sports cars” a mercados de todo el mundo, especialmente Estados Unidos.

Con el paso de las décadas, MG atravesó distintos cambios de dueños y períodos de crisis. Tras pertenecer a Rover y luego pasar por manos de BMW y otros grupos, en el 2007 la marca fue adquirida por la china SAIC Motor, uno de los gigantes de la industria automotriz. Desde entonces, MG dejó de ser una firma de deportivos exclusivos para transformarse en una marca global con foco en SUVs, compactos y vehículos electrificados, buscando combinar la tradición británica con la tecnología china y expandirse en mercados emergentes como América Latina, donde en Chile, por ejemplo, tiene una fuerte presencia.