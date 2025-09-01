Hay 6 escuelas en Mendoza que enseñan chino gratis a los estudiantes

A partir de un acuerdo entre la Dirección General de Escuelas ( DGE ) y el Instituto Confucio , ya son 6 las escuelas públicas de la provincia que ofrecen a sus estudiantes la posibilidad de aprender chino mandarín gratis . El programa es voluntario, a contraturno y ya cuenta con más de 200 inscriptos.

Las clases las dictan profesores nativos que estudiaron español en la Universidad de Nanjing (China) . Al completar cada nivel, los alumnos reciben certificación oficial del gobierno de China .

Claudia Ferrari, Subdirectora de la DGE y principal impulsora del proyecto , destacó la oportunidad, "especialmente en la escuela Pablo Nogués ya que, al ser una escuela técnica, el dominio del chino puede ser una puerta muy valiosa para el futuro ".

El chino mandarín se evalúa con un examen estandarizado de seis niveles . La DGE busca que los interesados certifiquen el nivel 4 , que les permitiría solicitar una beca de estudios en ese país. El programa prevé impartir también contenido cultural en las lecciones. "Se trata de que no sólo conozcan el idioma, sino también la idiosincrasia del país y la vida", explicó Ferrari.

En las primeras clases los chicos aprenden sus nombres en Chino y cuáles son los significados

De momento, la escuela Manuel Ignacio Molina (4-087) , de San Rafael , junto con la escuela primaria Perito Moreno (1-609) , sólo están brindando la parte cultural del programa, debido a que aún no tienen un profesor asignado. Las escuelas Pablo Nogués (4-111) , Tomás Godoy Cruz (9-002), José Vicente Zapata (4-001) y Dávila (4-082) ya son parte del dictado formal.

Martín Vidal es regente de la escuela técnica Pablo Nogués, que implementó el programa en marzo de este año con un grupo de 14 estudiantes. Ahora abrirán dos cursos más: uno con 40 estudiantes, los lunes en la mañana; y otro con 30 alumnos, los martes en la tarde, que incluirá también a estudiantes de la escuela Dávila, de Las Heras.

Vidal destacó el esfuerzo realizado por los alumnos para sostener la disciplina y la participación en el cursado, considerando que su carga horaria ya es bastante elevada. "Les dio mucho impulso tener un examen a medio término, con premiación a los mejores promedios y a los que más vinieron", agregó.

Kiara Pinto y Fausto Vidal tienen 14 y 15 años respectivamente. Ambos son alumnos de esa escuela y participaron de las clases desde marzo. "No estaba muy convencido cuando me inscribí, pero me sorprendió. Las clases son muy lindas, es una cultura hermosa" dijo Fausto, y explicó que "aprendimos a describirnos a nosotros mismos, a nuestras familias, preguntar precios en los lugares".

"Las clases son muy divertidas, centradas en lo oral. Me llama la atención la escritura, que es muy complicada, pero con práctica se puede lograr. Nunca conocí mucho del país, lo veía muy lejano, pero ahora sí me llama la atención", sostuvo Kiara.

Ambos recomendaron a otros alumnos que se inscriban si tienen la posibilidad.

La escuela José Vicente Zapata (JVZ) implementó el programa hace pocas semanas. Allí estudia Guada, de 17 años, quien se inscribió en el curso porque "quería aprender otro idioma, no sólo inglés".

"Me pareció interesante por el tema de la cultura y por ser una potencia mundial. Creo que me va a servir. Me gustaría llegar a tener una conversación, aunque sea pequeña, para expresarme y entender al otro", se explayó.

Con ella cursa Mara, de la misma edad, que, entre risas, confiesa que decidió participar porque es "muy fanática de los idiomas, estoy estudiando cinco actualmente". Para ella, "la profe tiene una vibra muy bonita, crea un ambiente muy lindo, tiene mucha paciencia y es muy buena explicando. No ves a nadie nunca con los celulares".

Claudio Peña, director de la escuela, explicó que hay una comisión con 28 alumnos que cursan una hora a la semana y que, junto a las autoridades, esperan que aprendan saludos, números y algo de la cultura, cómo manejarse al llegar al país, qué se puede y qué no se puede hacer teniendo en cuenta que es una cultura con protocolos muy distintos.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 11.13.34 Ya hay más de 200 estudiantes inscriptos en las clases de chino Gentileza

Para Peña, es muy positivo que los profesores no sólo sean oriundos de China, sino que también sean jóvenes egresados de carreras relacionadas con lengua española. "Alicia, que da clases acá, habla español. Eso facilita mucho comunicarse", contó el director. Además, sostuvo que "es muy dinámica, trabaja mucho con imágenes y multimedia, por lo que la hora se pasa rapidísimo".

Para el directivo de la escuela JVZ, el chino mandarín debería ser una materia curricular obligatoria, para que todos los estudiantes lo aprendan. En primer lugar, porque está comprobado que aprender otro idioma mejora el rendimiento general de los estudiantes. Pero además, porque la cultura china va a ganar bastante espacio.

121163572 Desde la DGE sostienen que esta iniciativa mejorará las oportunidades laborares de los estudiantes y contribuirá al desarrollo productivo de la provincia. Gentileza

Consultada sobre la proyección del programa Ferrari, de la DGE, explicó que van a ir ampliando la convocatoria en función de la disponibilidad de docentes que puede ofrecer el Instituto Confucio. "La intención de ellos es seguir ampliando la oferta", agregó.

El acuerdo entre la DGE y el Instituto Confucio que incluyó un viaje a China

En octubre de 2024 se inauguró la sede del Instituto Confucio en Mendoza, que funciona en la Universidad de Congreso a partir de un convenio con el Gobierno de China. Dicho instituto forma parte de una red global de instituciones educativas para difundir el idioma y la cultura china en todo el mundo.

Ese día, las directoras del instituto propusieron a los funcionarios de la DGE la firma de un convenio para impartir el idioma y la cultura china en algunas escuelas. El instituto se encargaría de seleccionar a los docentes y pagar sus retribuciones. La propuesta es que los profesores, oriundos de China, que trabajan en la sede local del instituto, sean también quienes dicten clases en las escuelas.

Consultada sobre el acuerdo, Ferrari explicó que la iniciativa se enmarca en el programa Mendoza Productiva y consideró que "lograr que haya jóvenes formados y acreditados en el idioma chino puede ser una gran oportunidad, no sólo para esos jóvenes, sino también el sector privado de la provincia".

En julio de este año, una delegación conformada por docentes y funcionarios de la DGE viajó hasta Beijing (China), invitados por el Instituto Confucio y la Universidad de Congreso para conocer la Fundación de Educación Internacional de Chino, la Universidad de Nanjing -de la que depende el Instituto Confucio-, y la escuela Superior de Formación Profesional de Nanjing.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 11.19.17 Leandro Rodríguez (coordiandor de DGE), Claudio Peña (director JVZ) y Claudia Ferrari (Subsecretaria DGE) en el viaje a China que realizaron este año. Gentileza

Ese viaje les permitió intercambiar experiencias y ver cómo organizan el sistema educativo. La disciplina, el respeto por los horarios y la autoridad, y la búsqueda de perfección al realizar las actividades, son centrales. Además, vieron que los estudiantes pasan muchas horas en la escuela, desde las 7:45 hasta 22.30 en algunos casos.

Claudio Peña, quien también participó del viaje, destacó que la mayoría de las escuelas tienen residencias para los estudiantes. "Está pensado para que los chicos que viven en localidades alejadas puedan estar cerca de la escuela y prepararse al mismo nivel, y que eso no sea un límite", acotó.

Para Peña y Ferrari, es una buena idea pensar la disciplina, pero no se trata "de trasladar una mirada verticalista y estricta de las relaciones".

Al finalizar los estudios secundarios, los estudiantes de China tienen que rendir un examen cuyo resultado determina qué carrera pueden estudiar y a qué universidad pueden asistir. "Es buena idea un integrador, pero pensado así nos pareció muy estricto", sostuvieron.

Al contrario, tanto el director como la funcionaria de la DGE prefirieron destacar otras cosas. "Es muy innovadora la enseñanza en matemática y la infraestructura con la que cuentan", destacó Peña, y agregó que están en la vanguardia de toda la innovación multimedial.

Ferrari, por su parte, destacó que le pareció muy interesante cómo trabajan el desarrollo de la creatividad en los más chicos. En ese sentido, contó que pudieron conocer a un artista que trabaja la escritura creativa a partir de la observación de la naturaleza. En base a esto, Silvana Carrasco, directora de escuela primaria Perito Moreno y parte de la comitiva, está desarrollando un proyecto para implementar el próximo año en su escuela.