Obras en Acceso Este: cómo es el estacionamiento en las escuelas de las laterales y de cuánto son las multas

Durante la mañana de este miércoles cerca de 300.000 alumnos mendocinos de los niveles inicial, primario y de primer año de la secundaria regresaron a las aulas. Fue durante el inicio formal del ciclo lectivo 2026, que se completará el lunes próximo (2 de marzo) con el inicio de clases en el secundario.
No obstante, y puntualmente en Guaymallén, este inicio del ciclo lectivo tiene una particularidad. Y es que en el tramo de las laterales del Acceso Este donde se ha prohibido el estacionamiento e, incluso, se ha cambiado el sentido de circulación hay cuatro establecimientos educativos. Y sobre cada uno de ellos se han tomado algunas decisiones excepcionales y que responden a la medida que se extenderá durante 30 meses (plazo en que se ha previsto completar los trabajos en el Acceso Este guaymallino).
Estacionamiento en escuelas ubicadas en las laterales del Acceso Este: qué se podrá hacer y que no
Sobre el tramo de las dos laterales del Acceso Este (norte y sur) donde se ha implementado el cambio de sentido de circulación y la prohibición de estacionar -sobre ambos costados- hay cuatro instituciones educativas. Hay un jardín de infantes municipal -dependiente de la Municipalidad de Guaymallén- a la altura del predio de la virgen, una escuela primaria privada (a esa misma altura), un jardín maternal privado -a unos 700 metros del cruce- y el colegio Leonardo Murialdo, que tiene el ingreso a nivel inicial y al grupo scout a la altura de la lateral.
Según indicó el subdirector de Educación de Guaymallén, Mauro Alessandra, el normal y cotidiano funcionamiento en esas escuelas se verá afectado por los cambios adoptados hasta que se completen las obras.
"Murialdo y el Jardín maternal privado están en el medio de la zona de obras más importantes Ahí es donde está la prohibición total de estacionamiento. Y en estos dos establecimientos se va a permitir el ascenso y descenso rápido de pasajeros, nada más", resumió el funcionario.
El detalle es que, en los jardines, muchas veces los padres o madres necesitan bajarse con sus hijos y llevarlos hasta la puerta del jardín para que lo reciban las maestras. En ese sentido, Alessandra destacó que se tendrán contemplaciones, pero que no se permitirán excesos (como por ejemplo, padres que ponen baliza y se bajan a tener charlas extensas con las maestras u otros padres).
En cuanto a las otras dos instituciones (el jardín municipal y la primaria privada, ambas frente al predio de la virgen), se encuentran en un tramo donde la prohibición de estacionar no es en toda la extensión.
"Aquí está señalizado donde se puede estacionar y donde no, y aquí se va a exigir que se respete, porque estamos hablando de una señal universal de tránsito", agregó el funcionario.
Las calles donde se aplican multas por estacionamiento en Guaymallén y de cuánto son
La restricción de estacionamiento en las laterales del Acceso Este de Guaymallén ya rige en los siguientes tramos:
Lateral Norte: entre las calles Hilario Cuadros y La Purísima.
Lateral Sur: entre las calles Cañadita Alegre y Curupaytí.
Los conductores que estacionen en lugares no permitidos se exponen a multas que van desde $36.400 hasta los $52.000.
Cambio de hábitos
"Si hay que dejar el auto a 4 o 5 cuadras de la escuela y caminar, hay que hacerlo. No solo para no colapsar el tránsito en la zona, sino para tampoco estar una hora con el auto en primera y tratando de salir", indicó Alessandra.