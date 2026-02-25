En las laterales del Acceso Este, donde se ha restringido el estacionamiento, hay cuatro escuelas. Cómo se manejará el tema de estacionamiento y multas.

Obras en Acceso Este: cómo es el estacionamiento en las escuelas de las laterales y de cuánto son las multas

Durante la mañana de este miércoles cerca de 300.000 alumnos mendocinos de los niveles inicial, primario y de primer año de la secundaria regresaron a las aulas. Fue durante el inicio formal del ciclo lectivo 2026, que se completará el lunes próximo (2 de marzo) con el inicio de clases en el secundario.

Con el comienzo de las clases, se volvieron a registrar en las zonas de las escuelas esas postales que suelen traer más de un dolor de cabeza a automovilistas: la doble -y hasta triple- fila de estacionamiento en la puerta de los establecimientos. Desde hace ya varios años, las comunas mendocinas multan a los padres que estacionan en lugares no permitidos.

acceso este Guaymallén prohibió el estacionamiento en las laterales del Acceso Este: de cuánto es la multa y qué zonas afecta No obstante, y puntualmente en Guaymallén, este inicio del ciclo lectivo tiene una particularidad. Y es que en el tramo de las laterales del Acceso Este donde se ha prohibido el estacionamiento e, incluso, se ha cambiado el sentido de circulación hay cuatro establecimientos educativos. Y sobre cada uno de ellos se han tomado algunas decisiones excepcionales y que responden a la medida que se extenderá durante 30 meses (plazo en que se ha previsto completar los trabajos en el Acceso Este guaymallino).

Estacionamiento en escuelas ubicadas en las laterales del Acceso Este: qué se podrá hacer y que no Sobre el tramo de las dos laterales del Acceso Este (norte y sur) donde se ha implementado el cambio de sentido de circulación y la prohibición de estacionar -sobre ambos costados- hay cuatro instituciones educativas. Hay un jardín de infantes municipal -dependiente de la Municipalidad de Guaymallén- a la altura del predio de la virgen, una escuela primaria privada (a esa misma altura), un jardín maternal privado -a unos 700 metros del cruce- y el colegio Leonardo Murialdo, que tiene el ingreso a nivel inicial y al grupo scout a la altura de la lateral.

Cambio de sentido en las laterales del Acceso Este Cambio de sentido en las laterales del Acceso Este Daniel Caballero / Los Andes Según indicó el subdirector de Educación de Guaymallén, Mauro Alessandra, el normal y cotidiano funcionamiento en esas escuelas se verá afectado por los cambios adoptados hasta que se completen las obras.