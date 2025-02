Multaron a 35 vehículos estacionados en doble fila en las escuelas mendocinas: cuánto deben pagar

El detalle es que la totalidad de esas multas se aplicaron a autos que no solamente estaban mal estacionados -en doble fila-, sino que, además, no tenían ocupantes en su interior. Es decir, padres y madres de chicos y chicas que aparcaron en doble fila sobre la calzada y abandonaron sus vehículos durante un tiempo prolongado.

De hecho, la intención -al menos en un principio- no es multar directamente. No obstante, en caso de que el guardia de tránsito se acerque al vehículo mal estacionado y advierta que el conductor no está en el interior (y no regresa en un tiempo prudente), allí directamente se procederá a labrar el acta.