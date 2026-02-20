Acceso Este: las fuertes multas que Guaymallén ya aplica por estacionar en las laterales

La Municipalidad de Guaymallén continúa con su plan de reordenamiento vial en una de las zonas más transitadas del Gran Mendoza. Este viernes, entró en vigencia la prohibición de estacionamiento en sectores específicos de las laterales del Acceso Este, una disposición que "busca optimizar la fluidez vehicular y reforzar la seguridad" ante el comienzo de la obra.
Las calles donde se aplicarán multas por estacionamiento
Mediante un comunicado, las autoridades informaron que la restricción de estacionamiento regirá en los siguientes tramos:
Lateral Norte: entre las calles Hilario Cuadros y La Purísima.
Lateral Sur: entre las calles Cañadita Alegre y Curupaytí.
El objetivo central es evitar los congestionamientos en estos puntos críticos, permitiendo que el flujo de vehículos sea constante antes de que las máquinas viales comiencen con la renovación integral de la calzada de la ruta.
De cuánto será la multa
Desde el Municipio señalaron que los controles de tránsito se intensificarán. Los conductores que infrinjan las disposiciones tendrán las siguientes sanciones:
Por estacionar en lugares prohibidos: las multas oscilan entre los $36.400 (280 UTM) y los $52.000 (400 UTM).
Por circular en contramano: esta infracción es considerada grave y la sanción estimada ronda los $362.000. No obstante, si se accede al beneficio de pago voluntario (40% de descuento), el monto final queda en $217.152.
Desde el municipio solicitaron a los vecinos y conductores "respetar la nueva señalización y planificar sus recorridos con anticipación".
Para quienes deseen conocer el detalle de los cambios de sentido y las zonas restringidas, Guaymallén habilitó la página web "Planificá tu ruta", donde se encuentra toda la información actualizada y recomendaciones.