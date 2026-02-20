Acceso Este: las fuertes multas que Guaymallén ya aplica por estacionar en las laterales

La medida que entró en vigencia este viernes en tramos estratégicos de las laterales norte y sur, busca agilizar el tránsito ante el inicio de obras.

Guaymallén prohibió el estacionamiento en las laterales del Acceso Este: de cuánto es la multa y qué zonas afecta

La Municipalidad de Guaymallén continúa con su plan de reordenamiento vial en una de las zonas más transitadas del Gran Mendoza. Este viernes, entró en vigencia la prohibición de estacionamiento en sectores específicos de las laterales del Acceso Este, una disposición que "busca optimizar la fluidez vehicular y reforzar la seguridad" ante el comienzo de la obra.

Esta nueva restricción se suma a los cambios implementados el pasado 10 de febrero, cuando la comuna comenzó a multar a quienes no respetaban la unificación de sentido de circulación en dichas vías.

Las calles donde se aplicarán multas por estacionamiento Mediante un comunicado, las autoridades informaron que la restricción de estacionamiento regirá en los siguientes tramos:

Lateral Norte: entre las calles Hilario Cuadros y La Purísima.

entre las calles Hilario Cuadros y La Purísima. Lateral Sur: entre las calles Cañadita Alegre y Curupaytí. El objetivo central es evitar los congestionamientos en estos puntos críticos, permitiendo que el flujo de vehículos sea constante antes de que las máquinas viales comiencen con la renovación integral de la calzada de la ruta.

estacionamiento prohibido acceso este En rojo las zonas de las laterales del Acceso Este en las que está prohibido estacionar. Municipalidad de Guaymallén De cuánto será la multa Desde el Municipio señalaron que los controles de tránsito se intensificarán. Los conductores que infrinjan las disposiciones tendrán las siguientes sanciones: