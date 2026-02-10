Cambios en el Acceso Este: las fuertes multas que ya aplican a los imprudentes conductores

A 24 horas del debut de los cambios, la Municipalidad de Guaymallén empezó a multar a los imprudentes conductores que no respetan la unificación de sentido en las laterales del Acceso Este , así como las nuevas prohibiciones de estacionamiento.

En toda su extensión, en la lateral norte desde Arturo González hasta el Nudo Vial, el sentido del tránsito cambió solamente de este a oeste , mientras que la lateral sur , desde el Nudo Vial hasta Arturo González, los vehículos pasó a ser de oeste a este. Es decir, siguiendo la traza principal de la ruta.

A pesar de la campaña informativa que encararon las autoridades y la nueva señalética en las colectoras, muchos conductores no respetaron las normas, poniendo en riesgo a otros , especialmente, al transitar en contramano por calles muy estrechas o puntos muy concurridos como el Mercado Cooperativo del Acceso Este , el Mendoza Shopping, espacios verdes y los supermercados.

Según informaron desde el municipio, en la mañana del martes ya se aplicaron 100 multas a los conductores con montos de entre $ 36.400 (280 UTM) y $ 52.000 (400 UTM) por estacionar en los tramos prohibidos de las laterales que van de los cruces de Hilario Cuadros-Cañadita Alegre a La Purísima-Curupaytí y de hasta $362.000 por faltas gravísimas al manejar en contramano.

Si se aplica descuento por pago voluntario (40%), por ejemplo, en la multa por ir en el sentido contrario, el monto puede bajar a unos $217.000.

Uno de los sectores donde más se detectaron infracciones viales fue en el ingreso al Mercado Cooperativo del Acceso Este y el cruce del puente de Tirasso, en Rodeo de la Cruz.

Hay varios puntos de control de tránsito localizados en:

En lateral norte del Acceso Este:

1. Soldado Desconocido

2. Avellaneda

3. Arenales

4. Tirasso y lateral norte

En lateral sur del Acceso Este:

1. Azcuénaga

2. Rondeau

3. Holmberg e ingreso al Mercado Cooperativo Acceso Este

El Acceso Este es un corredor estratégico por el que transitan más de 120 mil vehículos por día.

Cuando el mes pasado se hizo la apertura de los sobres para la licitación, también se informó que el tramo del Acceso Este entre la Variante Palmira y el Nudo Vial fue renombrado como Ruta Provincial 22 (ya no Ruta Nacional 7) y quedará a cargo del Gobierno de Mendoza. Es decir, dejó de estar en manos de la Nación.+

La obra, considerada la más importante en cinco décadas, cuenta con un presupuesto oficial de $70.500 millones, equivalentes a unos USD 50,3 millones, que provienen del Fondo de Resarcimiento.

Para las obras en el tramo de Guaymallén comprendido entre el Nudo Vial y Arturo González, se presentaron siete ofertas, conformadas por un total de 14 empresas que participaron de manera individual o mediante Uniones Temporales de Empresas (UTE). Las propuestas fueron de:

Ceosa–Constructora San José–Tolcon

Corporación del Sur–José Chediak

Vialmani SA; Semisa–Hugo del Carmen Ojeda–Obras Andinas

Ayfra SRL–Green SA

Dafre SA–Panedile Argentina

José Cartellone Construcciones Civiles SA

En tanto, para el tramo de trabajos en la zona de Maipú, entre Arturo González y Variante Palmira, hubo 11 ofertas mediante 19 firmas:

Construcciones Electromecánicas del Oeste SA

Corporación del Sur SA - José Chediack SAICA - UT

Procon SRL - Mapal SACIA - UT

Jose Cartellone Construcciones Civiles SA

UTE Constructora San José SRL - Stornini SA

Da Fré OC SA - Construcciones Ivica y Dumandzic SA - UT

Se Mi SA - HCO SA - Obras Andinas SA - UT

Luis M Pagliara SA

Green SA - Tecno redes y obras SRL - UT

Laugero Construcciones SA - Kraft Constructora SRL - UT

Ayfra SRL

Por el momento sigue el proceso de evaluación de las ofertas. Luego vendrá la firma del contrato y, finalmente, el comienzo de las obras hacia mayo.

Tres etapas de obra en el Acceso Este

Si bien la licitación contempla la adjudicación integral de los 11,6 kilómetros del Acceso Este en Guaymallén, el proyecto se divide en tres etapas.

La primera etapa abarca el tramo entre Arturo González y La Purísima, a la altura del denominado puente de colores del ferrocarril.

Allí se ejecutará una tercera trocha por cada sentido de circulación, junto con la ampliación de los puentes sobre el canal Pescara y el carril Ponce, que actualmente cuentan con dos trochas por mano.

La segunda etapa se extenderá desde La Purísima hasta el puente sobre la unión de las calles Sarmiento y Estrada. En este sector se construirán los tres pasos bajo nivel que permitirán vincular el norte y el sur del departamento.

Para ello, el Acceso Este se elevará a cinco metros de altura, posibilitando el cruce de las calles perpendiculares por debajo de la traza.

La tercera etapa comprende el tramo entre Sarmiento–Estrada y el Nudo Vial. En este sector, donde ya existen tres trochas por sentido, las tareas se concentrarán en repavimentación, bacheo y sellado de fisuras.