Guaymallén ya tiene su "guardería de olivos", para producir aceite destinado al tratamiento de personas con TEA

En un predio del Acceso Este, ubicado en Chambuleyron y 25 de Mayo, la Municipalidad de Guaymallén está creando un monte de olivos rescatados, junto a la Fundación Guardería de los Olivos . El fin del proyecto mutuo es el preservar olivos centenarios que se encuentran en situación de erradicación y corte, por estar en terrenos que antiguamente eran fincas y ahora están destinados a desarrollos inmobiliarios o otro fin, y replantarlos en terrenos y espacios públicos de la Municipalidad de Guaymallén , para conformar la « Guardería de olivos de Guaymallén «.

La Fundación Guardería de los Olivos , cuyo presidente es Gabriel Guardia , es un emprendimiento familiar, que además de rescatar y cuidar los olivos, produce un aceite de oliva con alto contenido en polifenoles. Estas características especiales del aceite, obtenido de la variedad Arauca; propia y exclusiva de nuestra región; tienen una importante función en la dieta de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) contribuyendo a notables mejoras en la calidad de vida de los mismos.

El intendente Marcos Calvente y el titular de la fundación, Gabriel Guardia , firmaron un convenio de colaboración mutua para replantar olivos que deban ser erradicados y conformar montes de olivos que la Guardería de los Olivos cosechará para producir aceites. Con este convenio, además, parte de la producción de ese tipo de aceite se distribuirá entre personas del departamento de Guaymallén con TEA .

Estos primeros árboles fueron transplantados desde la ex finca Ganum-Badano, ubicada en el distrito El Bermejo. Ese terreno cuenta con 55 ejemplares en estado de abandono que iban a ser erradicados para destinarlos a la construcción de un barrio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) . La mitad fueron trasladados al predio de Chambuleyron y 25 de Mayo y el resto será trasladado en los próximos días.

Durante el acto de firma del convenio, Gabriel Guardia agradeció el profundo compromiso de los empleados y funcionarios municipales que trabajaron en la erradicación, traslado, acondicionamiento del terreno en el que luego fueron replantados los olivos. “ La gente estuvo laburando acá de una forma espectacular, con una alegría, con ganas de hacer, de rescatar los árboles . Esos tipos van a venir acá con su familia y le van decir ‘yo con la máquina saqué este olivo’”.

El reconocido enólogo y multipremiado hacedor de aceite de oliva reconoció el apoyo del intendente de Guaymallén: “es la primera vez que un tipo que tiene las posibilidades de darme una mano me la da y sos vos Marcos. Esto es una semillita dentro de todo lo que tenemos que hacer por la por la olivicultura, pero había que arrancar y fuiste vos el que me dio la mano para para arrancar y te lo vamos a agradecer yo y mi familia por siempre”.

“Cuando Mendoza era la productora número 1 del país y tenía 20.000 hectáreas de olivo, mi familia arrancaba la cosecha en mayo y terminábamos en septiembre; empezábamos con helada y terminamos en mangas cortas. Una de las fincas de las que recibíamos frutos y elaborábamos cuando yo era chico era la de Ganum, de dónde son estos olivos, que estaban plantados hace 100 años. Para que ustedes se den una idea, hace 100 años llegaba la primera radio a Mendoza, las películas eran mudas y vivíamos en la Argentina, Granero del mundo, cuando Argentina era una potencia mundial”, recordó Guardia.

Calvente agradeció el reconocimiento a los empleados municipales. “Este reconocimiento le hace muy bien a los equipos municipales, te agradezco Gabriel por hacer mención a eso”. Y luego manifestó que “esta es la primer guardería de olivos del departamento no va a ser la única, porque pensamos que esta política se extienda”, para preservar un patrimonio natural ambiental.

Gabriel Guardia, la concejal Cristina Vargas, Marcos Calvente, la reina departamental Victoria Segura Walrond, y el director de Servicios Públicos Fabricio Lucero.

“Hay árboles que son centenarios y son guardianes vivos de nuestra historia productiva y cultural. A través de una articulación entre un Estado municipal y un privado, se ha desarrollado esto. Habla de un Estado moderno, pero también de un privado que tiene valores, con responsabilidad social. Preservar esta interacción público-privada es la mejor versión de las interacciones público privadas que se pueden dar”.

Luego, Calvente manifestó el objetivo de esta colaboración público-privada: “esto es un patrimonio natural ambiental y se pretende agregar valor, conocimiento a la actividad productiva. Gabriel y su equipo han descubierto que a través de los olivos se obtiene un aceite con unas características muy especiales, un aceite alto en polifenoles que sirve para tratar afecciones o problemas de salud muy específicos y muy delicados. Mi intención es que podamos desde el municipio capitalizar parte de ese conocimiento para nuestras guarderías y podamos sacar aceite de oliva de excelentísima calidad para ponerlo a disposición de las familias del departamento que necesiten ese insumo”.

El emprendimiento de la fundación

La Guardería de los Olivos recupera olivos centenarios abandonados o destinados a la tala, les otorga un nuevo hogar, los cuida para cosechar aceitunas y desarrollar aceite. Así nació La Guardería, una forma de unir tradición, innovación y sustentabilidad.

Un proyecto sustentable de recuperación de olivos centenarios que transforma el paisaje, protege la biodiversidad y produce aceite de oliva virgen extra desde árboles rescatados. El proyecto es liderado por Gabriel Guardia, enólogo y fundador de la Guardería de los Olivos, referente de la olivicultura mendocina, con más de 30 años de experiencia.

El producto obtenido en cada cosecha de esos olivos rescatados es un blend único, elaborado exclusivamente con aceitunas verdes de plantas centenarias, rescatados de la tala para preservar su historia y darles una nueva vida. Este aceite presenta un perfil intenso, amargo y picante, resultado de una cosecha temprana que potencia su carácter y sus propiedades antioxidantes.