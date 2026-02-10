Lo balearon y le robaron la moto en Guaymallén: sigue grave con pronóstico reservado

Se encuentra en terapia intensiva el hombre de 48 años que fue baleado este domingo en Guaymallén, cuando le robaron una moto que había llevado al lugar del hecho con la intención de venderla.

Por el caso, se encuentran aprehendidos dos jóvenes que serán imputados en las próximas horas y un chico de 15 años que también habría participado del grave hecho de inseguridad. El caso está caratulado como tentativa de homicidio .

El herido, identificado como Nelson Del Re, se encuentra internado en Terapia Intensiva del hospital Central, luego de ingresar el nosocomio capitalino el domingo por la tarde con una herida arma de fuego en el abdomen y otra en el miembro inferior izquierdo.

Luego de que los médicos realizaran una laparotomía exploradora, se realizó una rafia gástrica y una resección del intestino delgado. Luego quedó “intubado en terapia intensiva, grave, con pronóstico reservado”, según informaron desde el hospital Central.

En las próximas horas, la Fiscalía de Homicidios decidirá la imputación de los dos sospechosos, M.J.H (de 19 años) y L.J.E (de 20), que podría ser por el delito de homicidio criminis causa en grado de tentativa.

Por lo pronto, la investigación del hecho se encuentra avanzada ya que, además de los detenidos, están en poder de la Justicia la moto robada y el arma de fuego que se habría usado para dispararle a Del Re. Ambos elementos fueron hallados por la Policía cerca de lugar donde se realizaron las detenciones.

Los detalles del caso

El domingo por la tarde, cerca de las 17, la víctima llegó a la esquina de Santa Isabel y Milagros, a bordo de una camioneta en la que llevaba una moto KTM Duque de color negra y naranja.

Hasta allí había llegado con la idea de vender el vehículo, pero en el lugar fue abordado por tres sujetos que le quitaron la moto y luego, ante la resistencia del hombre, le dispararon dos veces.

Una de las balas le impactó en el pecho y la otra, en una pierna. Tras la denuncia del caso, fue trasladado al hospital Central, donde quedó internado “en estado crítico, con pronóstico reservado, entubado y bajo asistencia respiratoria mecánica”, según se detalló en ese momento.

Tras el violento ataque, personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) logró dar con la moto robada en Kraf y Tabanera de Guaymallén y, a pocos metros del lugar, detuvo a tres personas.

Se trata de un menor de 15 años y dos jóvenes identificados como M.J.H (19) y L.J.E (20). Los tres intentaban escapar del lugar corriendo por un descampado, cuando lograron ser detenidos.

Durante el procedimiento policial, los uniformados rastrillaron la zona donde encontraron la moto y detectaron que en las cercanías había tierra removida. Cuando comenzaron a excavar dieron con un pequeño maletín negro que contenía una pistola calibre 9 milímetros con cargador colocado y 26 municiones. Además, se secuestraron de tres teléfonos celulares pertenecientes a los sospechosos.

Todos los elementos secuestrados se encuentran bajo la guarda de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien está a cargo de la investigación. La pericia de los mismo podría ser de gran importancia para la causa.

Según información policial, la víctima no llevaba el dinero encima al momento de ser asistido por lo que se cree que no se realizó ninguna venta.

El herido, según informó el Ministerio de Seguridad, tiene antecedentes por averiguación de encubrimiento simple, homicidio culposo, lesiones culposas, amenazas, desobediencia y lesiones. Además, en setiembre pasado, registró delitos contra la Administración Pública (arts. 237 a 281 bis).