Detuvieron en Las Heras a un hombre con pedido de captura por una tentativa de homicidio en San Martín

Rodolfo “Piojo” Da Rosa fue detenido este lunes en el departamento de Las Heras . El hombre tenía pedido de captura por una causa de tentativa de homicidio iniciada hace cuatro meses en San Martín y figuraba en el orden del día desde el momento del hecho.

La investigación se remonta al 1 de octubre pasado , cuando se registraron graves incidentes en un sector de viviendas ubicado en el límite entre los barrios Municipal y Norte , al norte de la ciudad de San Martín . Según la información reunida en la causa, el conflicto comenzó cuando una casa que había quedado sin moradores fue ocupada de manera provisoria por personas que habrían llegado desde Las Heras.

Cerca de las 15, un grupo de jóvenes que reside en la zona intentó desalojar a los ocupantes de la vivienda, lo que derivó en un enfrentamiento con golpes, lanzamiento de piedras y disparos de arma de fuego. Como consecuencia, Kevin Hernán Gabriel Martínez, de 25 años, ingresó de urgencia a la guardia del Hospital Perrupato con una herida de bala en el abdomen, con orificio de entrada y salida y un riñón comprometido.

El joven fue intervenido quirúrgicamente y permaneció internado. Cabe mencionar también que Martínez tiene domicilio en San Martín y, de acuerdo con la investigación, habría sido parte del grupo que intentó el desalojo.

Mientras personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental realizaba tareas en el lugar, se produjeron nuevos incidentes. Un patrullero de la Comisaría 12, un Renault Logan identificado como móvil 3824, sufrió daños tras recibir impactos de piedras, que provocaron la rotura del parabrisas y afectaron el lateral del conductor.

Más tarde, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de unas 30 personas en las inmediaciones de la vivienda involucrada y sobre el inicio de un incendio tras el arrojo de una bomba molotov. Bomberos trabajaron en el lugar y se constató que la casa sufrió daños totales.

Pasadas las 22, una mujer de 33 años se presentó en la oficina fiscal manifestando ser la ocupante de la vivienda incendiada y denunciando el hecho. Por disposición de la Fiscalía en turno, se le tomó declaración y luego fue detenida. La mujer fue trasladada al Cuerpo Médico Forense para una revisión médica y la realización de un guantelete de parafina.

Actualmente, la mujer permanece con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, debido a que tiene a su cargo el cuidado de un niño pequeño. Con la detención de Da Rosa, la causa sumó al principal imputado que permanecía prófugo desde el día del episodio.