La reina nacional de la Vendimia ya tiene su primera sucesora: Chiara Baciocchi llevará la corona de Las Heras

Como dice el conocido refrán, "el que no arriesga, no gana" . Y es lo que le ocurrió a Las Heras, que este jueves por la noche realizó su fiesta departamental de la Vendimia en un contexto en el que varios departamentos decidieron suspender sus actividades al aire libre por la alerta de tormentas . Y en una noche en la que la lluvia se quedó en un mero amague -relámpagos incluidos-, Chiara Baciocchi (del distrito de Ciudad) se convirtió en la reina de la Vendimia 2026 de Las Heras .

Con una gran cantidad de público en el Predio Los Pescadores (Acceso Norte y calle Los Pescadores) , Chiara se convirtió en la sucesora de Alejandrina Funes en la primera de las coronas que dejará este año . Y es que Alejandrina, quien representó a Las Heras en la Fiesta de la Vendimia del año pasado, también fue electa como soberana nacional . Y a ese cetro lo portará hasta el sábado 7 de marzo , cuando se elija a la flamante soberana nacional en la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

Como virreina departamental de la Vendimia 2026 de Las Heras, en tanto, resultó electa Valentina Arredondo (El Pastal) .

El pronóstico de tormenta y la alerta meteorológica no resultaron ajenas a la fiesta lasherina. De hecho, inicialmente la Vendimia departamental iba a ser el viernes 30. Pero la comuna decidió adelantar la fiesta una noche.

Ni bien comenzó a caer el sol, lasherinos y lasherinas comenzaron a llegar y ocupar sus espacios en el predio ubicado en Acceso Norte y Los Pescadores. Pancartas, fotos y cualquier instrumento que hiciera ruido en mano, las barras de las reinas también fueron ganando protagonismo.

Mientras que con un ojo seguía todo lo que ocurría en la previa, con el otro la gente "pispeaba" el cielo que -poco a poco- se iba cubriendo de nubes. Pero las oraciones o las danzas para evitar la lluvia surtieron efecto, y el agua nunca llegó.

Pasadas las 20:30, con la presencia de la reina nacional de la Vendimia 2025 y del intendente Francisco Lo Presti, comenzó la Bendición de los Frutos, mientras que la puesta en escena del acto central de "Vendimia de mi gente trabajadora" comenzó a las 21:30.

La propuesta artística de la fiesta lasherina estuvo basada en una historia emotiva e identitaria. Concretamente, la historia de una Nona quien deja como herencia a su nieto -Gian- un escrito. A través de la voz de la mujer, en la puesta se celebró la tierra, el trabajo, la memoria y la dignidad de una comunidad forjada por el esfuerzo y la solidaridad.

A lo largo de doce cuadros, la puesta en escena recorrió capítulos fundamentales de la memoria colectiva de Las Heras, su impronta libertadora, el aporte de los inmigrantes y el ferrocarril como motor de progreso, así como también las historias de hombres y mujeres que, con su trabajo y sus sueños, construyeron y continúan construyendo el pueblo trabajador.

La dirección general y la puesta en escena de la Vendimia Departamental de Las Heras estuvo a cargo de Gabriela Cánovas. El guión, en tanto, fue desarrollado por Laura Fuertes, quien -además- aportó una mirada sensible y profundamente identitaria a la propuesta artística.

Una vez finalizado el acto, y antes de la medianoche y de los primeros minutos del viernes, el pueblo lasherino celebró y aplaudió a Chiara Baciocchi y Valentina Arredondo, flamantes reina y virreina de la Vendimia de Las Heras respectivamente.

Innovador sistema de elección

A diferencia de otras ediciones, la Fiesta departamental de la Vendimia 2026 de Las Heras contó con una novedad en el sistema de elección.

Y es que se implementó un sistema de voto electrónico orientado a garantizar la transparencia, el orden y la participación. El procedimiento incluyó un sorteo público vinculado a la terminación del DNI para, de esta manera, habilitar a las personas participantes.

Además, se entregaron pulseras y cupones numerados, mientras que por medio de un segundo sorteo se definió quiénes emitirían su voto a través de los tótems digitales dispuestos en el predio.