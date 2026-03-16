Última noche de Vendimia: Abel Pintos emocionó a más de 12 mil personas

Después de la reprogramación por lluvia de la cuarta noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y cancelación definitiva del espectáculo, finalmente el domingo desde horas de la tarde comenzó a llenarse el Teatro Frank Romero Day, para vivir un día a pura música.

Con la atmósfera cargada de expectativa, la jornada fue construyendo un recorrido musical que combinó juventud, potencia y emoción hasta alcanzar su punto más alto con el cierre de Abel Pintos ante 12 mil personas.

La apertura tuvo el aire renovador del folclore joven con Campedrinos, que aportaron frescura y conexión con el público tras un año consagratorio en escenarios internacionales y su reciente aplaudida participación en el Festival de Viña del Mar. Agradecidos por su debut en el teatro mendocino, la dupla desplegó toda su potencia entre clásicos y canciones propias como “Festivalero”, “La revancha” y “Dueña de mi alma”.

Cuando la noche asomó entre los cerros, fue el turno de Maggie Cullen, cuya sensibilidad interpretativa generó uno de los momentos más íntimos de la noche, con el público que acompañó el momento en “Un poquito de tu amor”, “Milonga de ojos dorados”, “Alfonsina y el mar” y “La Arenosa”.

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La energía volvió a elevarse con Ángela Leiva, que sumó ritmo, carisma y una impronta popular entre cumbias y canciones románticas. “La lluvia no opacó este encuentro, al contrario, nos fortaleció”, dijo al público mendocino ante la espera del show. “Solita me voy” “No podrás”, “Amor prohibido”, “La gata bajo la lluvia” y el esperado “Amiga traidora” se llevó el coro de la gente.

Abel Pintos regresó a la Vendimia

Pero el momento más esperado llegó pasada las 23.30 horas con la presencia de Abel Pintos, quien se presentó por segunda vez en la historia en el Frank Romero Day. El artista construyó un show atravesado por la emoción, con un repertorio que transitó sus canciones más recientes y los clásicos.

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“Gracias por esperarnos y por volver a recibirnos en Vendimia. La ilusión por este concierto era muy grande, Mendoza es una provincia especial para mí, tenemos un vínculo forjado a través de las canciones, de todos los conciertos, y ahora de celebrar estos 30 años de música, en estos 90 años de Vendimia”, saludó el cantante a la platea que lo esperó desde temprano en el Teatro Griego. Y sonó su reciente canción “Todo de mí”.

“Creo en ti”, “Sin principio ni final”, “Cómo te extraño”, “Motivos”, “El adivino” y los clásicos “Pájaro cantor”, “De solo vivir” y el cierre con “Piedra libre” fueron parte de las dos horas de concierto que brindó para cerrar la edición 90 años de Vendimia.

Entre ovaciones, luces encendidas y miles de voces coreando, la Vendimia 2026 se despidió con una postal inolvidable en la madrugada del lunes: la montaña convertida en coro colectivo y un cierre a la altura de una de las celebraciones más importantes del país.