Turf: En un final cabeza a cabeza, Endo Verde ganó el Clásico Vendimia

En una definición vibrante frente a The Gun , Endo Verde se quedó con la edición 77 del Clásico Vendimia disputado en el Hipódromo de Mendoza . Code Breaker completó el podio en el Hipódromo de Mendoza.

Una definición espectacular tuvo el clásico en el hipódromo de Mendoza, donde Endo Verde se coronó como el rey de la temporada 2026.

Luego de haberse postergado durante una semana por las lluvias y el mal estado de la pista, el turf mendocino vivió una verdadera fiesta en el Hipódromo de Mendoza, donde se disputó la edición 77 del tradicional Clásico Vendimia.

En la carrera central, la última de una extensa e intensa jornada, Endo Verde se consagró como el gran ganador y nuevo rey del turf del oeste argentino. El favorito se impuso tras una definición electrizante, cabeza a cabeza hasta el disco con The Gun. Finalmente, Endo Verde logró prevalecer en los metros decisivos, mientras que el tercer lugar fue para Code Breaker.

image La última carrera de la jornada colmó las expectativas generadas en una gran competencia. Ramiro Gómez image Juan Carlos Noriega fue quien guió al caballo sanjuanino, Endo Verde a la victoria en el Gran Premio Vendimia 2026. Ramiro Gómez Una definición espectacular El caballo sanjuanino ganó los 2.200 metros con un tiempo de 2'19'' 1/5 en una carrera vibrante disputada sobre la arena del Gigante de Montes de Oca. El alazán de cinco años, entrenado por Sergio Verona, firmó una actuación memorable, ratificando su gran momento deportivo, con la monta del experimentado Juan Carlos Noriega.

image Endo Verde ganador del Gran Premio Vendimia 2026 Ramiro Gómez El campeón confirmó su gran momento La definición del Vendimia en los últimos 500 metros fue espectacular. A mil metros del disco, The Gun tomó la delantera, pero por la parte interna Endo Verde no le permitió escaparse. En los metros finales, cuando restaban apenas 150 metros, ambos se trenzaron en un vibrante mano a mano y fue Endo Verde quien, por afuera, terminó imponiendo su categoría para quedarse con el clásico.

image Gran Premio Vendimia 2026. Ramiro Gómez Un podio de lujo Más atrás apareció el campeón de la edición 2025, Code Breaker, aunque terminó a varios cuerpos del intenso duelo que protagonizaron el ganador y su escolta.