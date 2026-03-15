15 de marzo de 2026 - 18:49

Turf: En un final cabeza a cabeza, Endo Verde ganó el Clásico Vendimia

En una definición vibrante frente a The Gun, Endo Verde se quedó con la edición 77 del Clásico Vendimia disputado en el Hipódromo de Mendoza. Code Breaker completó el podio en el Hipódromo de Mendoza.

Una definición espectacular tuvo el clásico en el hipódromo de Mendoza, donde Endo Verde se coronó como el rey de la temporada 2026.

Una definición espectacular tuvo el clásico en el hipódromo de Mendoza, donde Endo Verde se coronó como el rey de la temporada 2026.

Foto:

Ramiro Gómez.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Luego de haberse postergado durante una semana por las lluvias y el mal estado de la pista, el turf mendocino vivió una verdadera fiesta en el Hipódromo de Mendoza, donde se disputó la edición 77 del tradicional Clásico Vendimia.

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En la carrera central, la última de una extensa e intensa jornada, Endo Verde se consagró como el gran ganador y nuevo rey del turf del oeste argentino. El favorito se impuso tras una definición electrizante, cabeza a cabeza hasta el disco con The Gun. Finalmente, Endo Verde logró prevalecer en los metros decisivos, mientras que el tercer lugar fue para Code Breaker.

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La última carrera de la jornada colmó las expectativas generadas en una gran competencia.

La última carrera de la jornada colmó las expectativas generadas en una gran competencia.

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Juan Carlos Noriega fue quien gui&oacute; al caballo sanjuanino, Endo Verde a la victoria en el Gran Premio Vendimia 2026.

Juan Carlos Noriega fue quien guió al caballo sanjuanino, Endo Verde a la victoria en el Gran Premio Vendimia 2026.

Una definición espectacular

El caballo sanjuanino ganó los 2.200 metros con un tiempo de 2'19'' 1/5 en una carrera vibrante disputada sobre la arena del Gigante de Montes de Oca. El alazán de cinco años, entrenado por Sergio Verona, firmó una actuación memorable, ratificando su gran momento deportivo, con la monta del experimentado Juan Carlos Noriega.

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Endo Verde ganador del Gran Premio Vendimia 2026

Endo Verde ganador del Gran Premio Vendimia 2026

El campeón confirmó su gran momento

La definición del Vendimia en los últimos 500 metros fue espectacular. A mil metros del disco, The Gun tomó la delantera, pero por la parte interna Endo Verde no le permitió escaparse. En los metros finales, cuando restaban apenas 150 metros, ambos se trenzaron en un vibrante mano a mano y fue Endo Verde quien, por afuera, terminó imponiendo su categoría para quedarse con el clásico.

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Gran Premio Vendimia 2026.

Gran Premio Vendimia 2026.

Un podio de lujo

Más atrás apareció el campeón de la edición 2025, Code Breaker, aunque terminó a varios cuerpos del intenso duelo que protagonizaron el ganador y su escolta.

En los primeros tramos de la competencia, los protagonistas fueron Tambaqui y The Gun. Sin embargo, con el correr de los metros, el principal candidato de la jornada comenzó a asumir su condición de favorito y terminó imponiéndose con autoridad para quedarse con la prueba más importante del calendario cuyano.

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