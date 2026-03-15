Independiente Rivadavia recuperó el liderazgo con un triunfazo frente a Gimnasia de La Plata

En un partidazo y un duelo intenso entre Gimnasia de La Plata e Independiente Rivadavia, la Lepra y el Lobo igualan 2 a 2, en la ciudad de las diagonales, en uno de los encuentros correspondiente a la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Prometía un duelo de antemano, porque el Lobo está con el objetivo de seguir creciendo en la tabla donde puede alcanzar al equipo mendocino y, con un Independiente con la necesidad de revertir la imagen tras su primera caída en el campeonato frente a Barracas Central en el Parque.

Llegó Independiente con una jugada colectiva que Bonifacio remató alto y mal.

Remató desde el sector derecho Pérez y el balón se fue cerca del primer palo de Bolcato.

36 minutos.

Tiro de esquina desde la izquierda, el balón le quedó a Florentín quien remató de media vuelta y el balón se fue alto sobre el travesaño.

38' remate de

Primer Tiempo

1 minuto. Gol del Lobo

Centro desde el tiro de esquina de Barros Schelotto y Martínez de cabeza anticipó y puso el balón junto al segundo palo de Macagno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033246611090862355&partner=&hide_thread=false ¡El Lobo golpeó rápido! Enzo Martínez y el 1 a 0 de @gimnasiaoficial ante Independiente Rivadavia pic.twitter.com/K3hmZMHE2t — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 15, 2026

8' minutos. Avisó la Lepra

Centro de Gómez para Bonifacio que se la bajó a Sartori que pasó de largo frente al balón en el área chica.

10' Se fue cerquita

Otro remate de Nacho Fernández. El zurdazo a colocar se fue cerquita del primer palo de Macagno.

12' Se lesionó Macagno

Había ingresado por Nicolás Bolcatto desde el inicio, pero tras una jugada el arquero sintió un tirón y tuvo que ser reemplazado. Salió desconsolado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2033252889792041259&partner=&hide_thread=false Cabezazo de Sartori y empate de @CSIRoficial ante Gimnasia pic.twitter.com/bnM21ZPBdI — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 15, 2026

24 minutos. Gol de Independiente empató.

Villa superó la marca de Steimbach sacó un centro a media altura desde la izquierda, donde apareció Sartori para poner de cabeza el 1 a 1.

27 minutos. El Lobo pasó al frente

Un pase filtrado perfecto de Steimbach, tras una recuperación para Nacho Fernández que sacó un centro hacia atrás para Torres quien remató y Bonifacio terminó de meter el balón en el arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033255978380988802&partner=&hide_thread=false ¡No terminó el primer tiempo y ya tenemos un PARTIDAZO! Media vuelta de Florentín y remate perfecto para el 2 a 2 de @CSIRoficial ante Gimnasia pic.twitter.com/rxZxdEOMuV — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 15, 2026

38 minutos. Empató Florentín

Tras un lateral de Bonifacio desde la derecha, Florentín bajó el balón en área chica y de media vuelta de zurda marcó el 2 a 2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033253414658826352&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO del Lobo! Gran jugada que terminó con el remate del Chelo Torres pic.twitter.com/QQ82j0GZ9v — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 15, 2026

Las formaciones Gimnasia La Plata - Independiente Rivadavia

Gimnasia: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Independiente: Ramiro Macagno; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Goles: PT: 2' Martinez (G), 24' Sartori (I), 27' Torres (G), 38' Florentín (I).

Cambios: PT:12' Nicolás Bolcato por Macagno (I). ST: en el inicio: Rodrigo Atencio por Ríos (I), 14' Franco Torres por Aguiar (G),22' Juan Pérez por Panaro (G), Juan Cruz Cortazzo por Giampaoli (G),

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.