"Vendimia Para Todos", aquella celebración que nació y se formó en el under de la escena mendocina y creció hasta posicionarse como uno de los grandes eventos de la escena, cumple 30 años en 2026 . Y el festejo será a lo grande este sábado, 14 de marzo, a partir de las 22 en el Arena Maipú.

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La fiesta, que se ha convertido en todo un emblema de la diversidad en Mendoza , tendrá una edición especial con mucho glamour, música y brillo propio en una noche que buscará quedar en la memoria de los mendocinos.

“VPT 30 años” es el nombre elegido para la trigésima edición de la celebración, que este año llegará como una superproducción internacional que combinará música, danza, teatralidad y tecnología de última generación en un show de alto impacto visual y sonoro .

Vendimia para Todos cumple 30 años: quiénes van por la corona y todo lo que hay que saber de una noche

Organizada por la productora Brotherhood , dirigida por Gabriel y Fernando Canci , la propuesta 2026 reunirá a más de 50 artistas en escena entre bailarines, cantantes, performers, acróbatas, drag queens y DJs . La idea es ofrecer un espectáculo integral inspirado en grandes producciones internacionales, con estética cercana a Broadway y Las Vegas .

“Van a poder conocer a la diosa de VPT, que simboliza a la diosa del vino, de la noche, la fiesta, de la energía, la vanguardia . En el espectáculo se van a encontrar con ella donde habrá un diálogo directo entre el público”, adelantó Gabriel Canci .

Una fiesta que celebra diversidad y espectáculo

A lo largo de tres décadas, Vendimia para Todos se consolidó como uno de los eventos más importantes del país vinculados a la diversidad y la cultura LGBTQ+, además de convertirse en un clásico del calendario vendimial mendocino.

VPT 3 Vendimia para Todos cumple 30 años: quiénes van por la corona y todo lo que hay que saber de una noche Gentileza

Cada edición combina fiesta, show artístico y elección de reyes, una tradición que vuelve con fuerza en esta edición aniversario. Durante la noche se realizará la elección de los Reyes Nacionales de Vendimia para Todos, con 14 candidatos que competirán en distintas categorías: Rey de género masculino, Reina de género femenino y Rey Drag Queen.

Una de las particularidades del evento es que el público tiene un rol activo: la votación se realiza en vivo a través de computadoras instaladas en el estadio y la coronación se concreta esa misma noche frente a todos los asistentes.

Un line up para bailar hasta la madrugada

La propuesta artística incluirá música electrónica, pop y performances en vivo con DJs y artistas invitados que marcarán el ritmo de la noche. Entre los nombres confirmados figuran VIKO, Mansa DJ y Ale Castro, además de la presencia destacada de La Cintia, una de las artistas más celebradas de las últimas ediciones del evento.

El espectáculo también incluirá el musical conceptual “Yagan”, una obra escénica que propone un recorrido artístico inspirado en los pueblos originarios y que abrirá la noche antes del comienzo de los sets musicales.

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La combinación de shows, música y performances busca construir una experiencia sensorial completa, donde el espectáculo visual tendrá tanto protagonismo como la fiesta en la pista.

Entradas y cómo asistir

Las entradas para la edición aniversario ya se encuentran a la venta a través de Ticketek y también en la boletería del Arena Maipú Stadium. La organización dispuso dos sectores principales para el público: Campo General y VIP Standing,

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Con una convocatoria que cada año reúne a miles de personas, la expectativa para esta edición es alta. No solo por la magnitud del show, sino también porque se trata de un aniversario redondo para una fiesta que logró convertirse en un clásico mendocino.

Vendimia Para Todos 2026: 14 candidatos a la corona en tres categorías

Los candidatos ya fueron presentados oficialmente. Cada uno con su historia de vida, superación y búsqueda de la igualdad, buscan llevar su voz y representar a la comunidad LGBTIQ+ en Vendimia.

Categoría Drag

Las aspirantes que competirán en esta categoría son:

Diva Rumy.

Anya First.

Givenchy.

Vendimia para Todos 2026 candidatos Las candidatas para la categoría Drag.

Vendimia para Todos 2026 candidatos Las candidatas para la categoría Drag.

Vendimia para Todos 2026 candidatos Las candidatas para la categoría Drag.

Categoría Reina (género femenino)

Las candidatas son:

Andrea Gutiérrez.

Berenice Gutiérrez.

Lucila Bastías.

Yair Alvea.

Agustina Arancibia.

Vendimia para Todos - Candidatos Las candidatas para categoría Reina.

Vendimia para Todos - Candidatos Las candidatas para categoría Reina.

Vendimia para Todos - Candidatos Las candidatas para categoría Reina.

Vendimia para Todos - Candidatos Las candidatas para categoría Reina.

Vendimia para Todos - Candidatos Las candidatas para categoría Reina.

Categoría Rey (género masculino)

Los candidatos que competirán son:

Agustín Rosales.

Ezequiel Caballero.

Karin Sein.

Laureano José.

Pablo Soto.

Valentín Pelletan.

Vendimia para Todos - Candidatos Candidatos a categoría Rey.

Vendimia para Todos - Candidatos Candidatos a categoría Rey.

Vendimia para Todos - Candidatos Candidatos a categoría Rey.

Vendimia para Todos - Candidatos Candidatos a categoría Rey.

Vendimia para Todos - Candidatos Candidatos a categoría Rey.