En el Día del Animal, liberaron aves rescatadas y destruyeron jaulas y tramperos

En el marco de las celebraciones por el Día del Animal , la provincia de Mendoza reafirmó su compromiso con la fauna silvestre mediante una serie de actividades de alto impacto simbólico y ecológico.

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La actividad central tuvo lugar en la Reserva YPF, sitio que alberga un centro especializado en la recuperación de aves paseriformes, donde se procedió a la liberación de ejemplares autóctonos y a la destrucción de casi 1.500 jaulas y tramperos utilizados para el tráfico ilegal.

La reinserción de estas aves no es un proceso fortuito, sino el resultado de un exhaustivo trabajo de rehabilitación que consta de tres fases críticas: la etapa sanitaria (evaluación de salud general), la etapa física (recuperación del tono muscular y capacidad de vuelo) y la etapa comportamental , donde los animales vuelven a aprender a alimentarse y defenderse por sí mismos para evitar la dependencia humana.

Según detalló el médico veterinario Juan Pablo Coniglione, este esfuerzo es fundamental para asegurar que los ejemplares puedan sobrevivir con éxito en su entorno natural.

En Mendoza, este compromiso se traduce en aproximadamente 500 reinserciones de aves autóctonas cada año, mientras que el Ecoparque provincial ya ha superado los 2.000 animales recuperados y rehabilitados.

La jornada no solo se limitó a la liberación. El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, destacó que la destrucción de los elementos de captura busca erradicar definitivamente una problemática que afecta el equilibrio ambiental de la región.

Vacunación de mascotas

La agenda incluyó además la vacunación de más de 250 animales en Guaymallén y actividades educativas con alumnos locales y el grupo “Guardianes del Planeta”.

El evento contó con la colaboración estratégica de diversos organismos como la Policía Rural, Gendarmería Nacional, Iscamen e YPF, además del apoyo técnico de ONGs como SOS Acción Salvaje, Fundación Temaikén y Aves Argentinas.

Conciencia y preservación

Las autoridades recordaron que las aves silvestres cumplen funciones vitales en el ecosistema, tales como el control de insectos y la dispersión de semillas. Por ello, se enfatizó la importancia de la denuncia ciudadana ante cualquier sospecha de comercialización o tenencia ilegal de fauna.

Para proteger la biodiversidad local, se recomienda a la población evitar la manipulación de animales silvestres en caso de hallazgo y dar aviso inmediato a las autoridades competentes para su correcto manejo y eventual rehabilitación.