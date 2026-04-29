Mendoza Hat Walk: el evento que reúne a cientos de personas para una caminata usando sombreros

La tradiciona Hat Walk a Mendoza , una caminata colectiva que reúne a cientos de personas para recorrer la ciudad utilizando sombreros, gorras, pilusos y tocados como símbolo de identidad, arte y expresión personal regresa a Mendoza . La famosa caminata, que celebra la creatividad y la importancia del cuidado de la piel, se realizará el 17 de mayo en el Parque General San Martín .

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La actividad es parte de la World Hat Walk 2026 , un movimiento mundial que se desarrolla de manera simultánea en más de 100 ciudades del globo , desde Berlín y Barcelona hasta Tokio . La iniciativa busca conectar a personas de distintas partes del mundo a través de la sombrerería y el diseño , transformando un gesto cotidiano en una experiencia cultural compartida.

En Mendoza , el evento celebrará su segunda edición luego de una primera convocatoria que reunió a más de 350 participantes en el Parque General San Martín . La propuesta combina moda, comunidad y espacio público en una caminata abierta y gratuita pensada para familias, artistas, diseñadores, turistas y cualquier persona interesada en sumarse.

El recorrido comenzará en los portones del Parque General San Martín y pasará por distintos puntos emblemáticos del espacio verde hasta finalizar en el Museo Juan Cornelio Moyano.

Moda, creatividad y concientización

Más allá de su aspecto cultural y artístico, la Mendoza Hat Walk tiene un objetivo vinculado al bienestar y la salud: promover la concientización sobre el cuidado de la piel y la protección solar. Desde la organización destacan que el uso del sombrero también puede entenderse como una práctica de autocuidado.

Mendoza Hat Walk Mendoza se prepara para la segunda edición de la Hat Walk. Gentileza

El movimiento global World Hat Walk fue creado en 2024 por las sombrereras Becky Weaver y Georgina Abbott, fundadoras de London Hat Week, para conectar a la comunidad internacional de la sombrerería a través de una celebración colectiva y creativa. Desde 2026, el movimiento es liderado por Tatiana Ashakova, quien impulsa una visión centrada en la sostenibilidad, la inclusión y la colaboración global.

La edición mendocina está dirigida por la diseñadora y artista Noelia Roldán, quien trabaja la sombrerería de autor vinculándola con la identidad regional y el enoturismo. Su propuesta busca convertir el oficio en una experiencia cultural y narrativa.

El recorrido y las actividades

La caminata comenzará a las 11 en los portones del Parque General San Martín y recorrerá distintos puntos emblemáticos como la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago, para finalizar en el Museo Moyano, donde habrá actividades hasta las 15.

Mendoza Hat Walk Gentileza

Durante la jornada también se realizarán exposiciones de diseño de autor, sorteos, espacios de encuentro comunitario y música en vivo a cargo del DJ Marcelo Deambrossi.

Evento libre y gratuito

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Industrias Creativas de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, la Sociedad Argentina de Dermatología, la Dirección de Parques y el Museo Moyano, además de distintas marcas y emprendimientos vinculados al diseño, la cultura y el bienestar.

La participación será libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial de Noelia Roldán.