Habrá corte de agua en una zona clave del Gran Mendoza para este jueves: qué sectores afectará

El jueves 30 de abril, vecinos de Godoy Cruz deberán organizarse con anticipación y tomar las previsiones indispensables. Y es que desde Aguas Mendocinas (AYSAM) anunciaron un corte programado de agua potable que comenzará a partir las 9 de la mañana e incluirá una amplia zona del departamento.

Inesperado corte de agua afecta a varias zonas del Gran Mendoza: el comunicado de Aysam

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Según aclararon desde la empresa, la interrupción del servicio tiene que ver con obras de infraestructura que apuntan a mejorar el sistema de distribución y a garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Anuncian cortes de agua para Godoy Cruz, Capital, Guaymallén, Las Heras y Luján. (Imagen ilustrativa)

Anuncian cortes de agua para Godoy Cruz, Capital, Guaymallén, Las Heras y Luján. (Imagen ilustrativa)

Los trabajos forman parte del Plan Integral de Renovación de Redes Distribuidoras y Colectoras , iniciativa clave para optimizar la calidad del servicio y acompañar el crecimiento urbano.

Las tareas se concentrarán en calle Juncal, entre Gorriti y Talcahuano (Godoy Cruz) , donde cuadrillas técnicas realizarán los primeros empalmes de redes distribuidoras . Como consecuencia, el suministro se verá interrumpido desde calle Gorriti hasta Santiago del Estero, y desde San Vicente hasta Boulogne Sur Mer.

Se trata de una zona residencial con importante densidad poblacional, por lo que se espera que el impacto sea significativo durante varias horas.

Por qué se realizan los trabajos

Desde AYSAM explicaron que estas intervenciones son fundamentales para renovar cañerías antiguas y mejorar la presión y calidad del agua. El objetivo es avanzar hacia un sistema más eficiente, sostenible y seguro, reduciendo pérdidas y evitando inconvenientes mayores en el futuro.

Aguas Mendocinas Aguas Mendocinas

Este tipo de obras, aunque generan molestias momentáneas, forman parte de una estrategia más amplia que busca modernizar la infraestructura hídrica del Gran Mendoza.

Recomendaciones ante el corte de agua

Ante este escenario, solicitaron a los usuarios tomar una serie de precauciones para atravesar el corte de la mejor manera posible.

Antes del corte

Se recomienda a los vecinos de esta zona de Godoy Cruz que, entre esta tarde y esta noche, guarden reservas de agua potable embotellada (2 litros por persona, por lo menos).

Corte Aysam

Es clave guardar el agua en recipientes limpios y seguros y verificar el estado del tanque domiciliario.

Durante el corte de agua

Mientras se extienda la interrupción del servicio, es indispensable hacer uso responsable y solidario del agua.

En ese sentido, hay que regular el caudal en canillas para evitar desperdicios, evitar el uso de lavarropas automáticos y lavavajillas y no regar jardines ni espacios verdes

Además, AYSAM recordó que en Mendoza está prohibido durante todo el año el uso de mangueras o hidrolavadoras para lavar veredas o vehículos, una medida que apunta a cuidar el recurso.