Capacitación gratuita de huerta urbana en Mendoza: cuándo empieza y cómo anotarse

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) anunció el lanzamiento de un nuevo ciclo de capacitaciones virtuales orientado a la producción de huerta urbana , una propuesta que apunta a fomentar prácticas sostenibles y accesibles para la comunidad.

La iniciativa está dirigida a personas interesadas en cultivar sus propios alimentos, ya sea en patios, balcones o pequeños terrenos , con herramientas que permitan optimizar recursos y mejorar los resultados.

El ciclo consta de cuatro encuentros online, que comenzarán el martes 5 de mayo a las 10 y se desarrollarán todos los martes del mes:

Las capacitaciones serán gratuitas y estarán a cargo del área de Agroecología del organismo, que viene impulsando este tipo de propuestas en línea con el crecimiento del interés por la producción de alimentos a escala doméstica y el consumo responsable.

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Enfoque agroecológico

A lo largo de los encuentros, los participantes podrán adquirir conocimientos prácticos para diseñar su huerta desde cero, adaptarla a las condiciones de su espacio y manejar aspectos clave para su desarrollo. Entre los contenidos previstos se incluyen el manejo de suelos y sustratos, la incorporación de nutrientes, técnicas de compostaje y el uso de bioinsumos.

El enfoque estará puesto en la agroecología, promoviendo sistemas productivos que reduzcan el impacto ambiental y aprovechen los recursos disponibles de manera eficiente. Además, se busca brindar herramientas concretas para que los participantes puedan sostener sus huertas en el tiempo.

La inscripción se realiza de manera online a través de este enlace. Desde Iscamen destacaron que este tipo de capacitaciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la producción local y promover hábitos sustentables en la población.