"Manos a la obra", la propuesta mendocina que lleva la Vendimia del campo a la ciudad

Ya no es necesario viajar durante horas hasta zonas rurales para vivir la Vendimia . En la bodega urbana de Huentala Wines , ubicada en el Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton , se desarrolla la experiencia “Manos a la Obra” , una propuesta que permite tener una vivencia directa realizando tareas típicas de cosecha.

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Durante la actividad, los participantes son guiados por enólogos que explican el proceso de vinificación e invitan a disfrutar de una copa de vino. La propuesta combina interacción, aprendizaje y descubrimiento en un entorno íntimo, donde el público deja de ser espectador para convertirse en protagonista.

Se trata de una forma diferente de acercar la Vendimia al presente, poniendo en valor el trabajo, el oficio y la identidad que hay detrás de cada botella.

El valor de la experiencia es de ARS 15.000 por persona , con una duración aproximada de 30 minutos. Está disponible durante todo el mes de marzo (consultar fechas).

La Cabrera Mendoza invita a su experiencia “Viví la Vendimia”

Durante todo el mes de marzo, La Cabrera Mendoza, ubicado en el Hualta Winery Hotel, presenta “Viví la Vendimia”, una propuesta especial que reúne tres experiencias en un mismo recorrido para celebrar la temporada de cosecha a través del vino y la gastronomía.

La iniciativa incluye “Manos a la obra”, la actividad participativa que invita a los asistentes a involucrarse con el espíritu de la Vendimia; el menú “Vivencia”, un recorrido gastronómico inspirado en las cuatro etapas del asado argentino —La picada, El ritual del fuego, El momento de la carne y La sobremesa— con una selección completa de entradas, platos principales y postre; y “Flight Tasting”, una degustación guiada de tres etiquetas de Huentala Wines, pensada para descubrir distintos varietales en un formato dinámico y accesible.

El valor promocional de la experiencia completa “Viví la Vendimia” es de ARS $80.000 por persona.

Reservas: lacabreramendoza.ar / +54 9 2616 50-8870

Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza

IG: @lacabreramendoza