¿Cómo enviar paquetes de datos a números de América Latina desde Estados Unidos?

Para 2023, 52% del total de migrantes que se encontraban en Estados Unidos provenían de esta región. El mayor número proviene de México, con 22% del total, seguido de Cuba, El Salvador y Guatemala.

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En este contexto, contar con acceso a internet móvil se vuelve una necesidad, no solo para mantenerse comunicados con los amigos y familiares que siguen en el país de origen. Pero también para brindar acceso a servicios financieros, de entretenimiento, de información e incluso de educación.

Por eso, muchas plataformas en línea ofrecen la opción de enviar paquetes de datos directamente desde Estados Unidos a países en Latinoamérica, lo que representa una alternativa a las remesas y facilita el proceso de enviar dinero para realizar recargas.

Primero, es preciso entender qué son realmente los paquetes de datos móviles. Este servicio, a diferencia de las recargas de saldo, provee megas para navegación o para utilizar servicios de internet, como redes sociales o apps de entretenimiento, sin necesidad de estar conectado a una red WiFi.

Estas recargas brindan a los usuarios una cantidad específica de datos móviles. Además, muchas operadoras en América Latina ofrecen planes prepagados de datos móviles, que pueden recargarse utilizando este servicio.

Los envíos de datos móviles pueden realizar de manera sencilla y rápida en tres simples pasos:

El remitente selecciona el país de destino y la operadora.

Luego elige el paquete que desea enviar, de acuerdo a su presupuesto y a las necesidades del destinatario.

Por último, introduce el número de teléfono del receptor y realiza el pago.

Y listo. En pocos segundos, el paquete de datos se acredita en la línea telefónica del receptor. Aunque el envío de saldo es muy popular también, el envío de datos puede brindar acceso a muchas más funciones, pues incluso las aplicaciones de mensajería operan utilizando este tipo de conexiones.

¿Por qué enviar paquetes de datos?

El envío de paquetes de datos trae muchos beneficios para la persona que recibe. Una de las ventajas principales es que permite estar conectado a internet aún cuando no se encuentra en casa o en algún lugar con redes WiFi activas. Por ejemplo, durante los desplazamientos cotidianos, o incluso en caso de viajes.

Además de esto, también brinda acceso a muchas más funciones del móvil que si se enviara una recarga de saldo. Esto se debe a que los datos móviles son empleados por cualquier tipo de aplicación que requiera acceso a internet, como apps de mensajería, videojuegos, y aplicaciones de streaming o de entretenimiento.

Aunque las recargas de saldo también pueden ofrecer acceso a estas aplicaciones, el consumo de saldo para utilizar Internet es mucho más costo que el uso de datos móviles. Mientras que el saldo se consume a una tarifa fija por Mb, los datos móviles se ofrecen en paquetes que permiten un consumo mayor por un menor precio.

Países de América Latina en los que es habitual recargar datos

Al ser un servicio popular entre los migrantes, los países que más reciben recargas de datos son aquellos que tienen una mayor población de nacionales residenciados en países del exterior, principalmente en Estados Unidos.

Como ya mencionamos, la mayoría de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos provienen de México y otros países de Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, no podemos dejar de lado otros países del Cono Sur, como Colombia o Argentina, que también aportan un número importante de migrantes a la nación norteamericana.

En estos países es muy popular utilizar planes móviles prepagados, que suelen asignar un monto determinado de datos móviles, además de minutos para llamada y otros beneficios.

Pero, por otro lado, muchos usuarios también utilizan sus móviles por medio de recargas de datos regulares, sin suscribirse a ningún contrato o plan de servicios mensual. En este caso, las plataformas de recargas de datos se vuelven muy útiles, pues permiten enviar paquetes de datos a la mayoría de los países de América Latina.

Cómo enviar paquetes de datos desde Estados Unidos

Ya que sabemos cómo funcionan los paquetes de datos y cuáles son sus beneficios, es momento de aprender paso a paso cómo enviar paquetes de datos desde Estados Unidos a cualquier país de América Latina.

Elige la plataforma de recarga : Lo más importante es elegir una plataforma de recargas confiable, como BOSS Revolution. Visita el sitio de esta plataforma para conocer los países disponibles y los costos de sus paquetes de datos.

: Lo más importante es elegir una plataforma de recargas confiable, como BOSS Revolution. Visita el sitio de esta plataforma para conocer los países disponibles y los costos de sus paquetes de datos. Elige el país de destino : En BOSS Revolution puedes enviar paquetes de datos hasta a 19 países de América Latina.

: En BOSS Revolution puedes enviar paquetes de datos hasta a 19 países de América Latina. Ingresa el número de teléfono : Esta plataforma opera con las principales operadoras de la región. Para Argentina, por ejemplo, puede recargarse líneas Claro, Movistar y Personal.

: Esta plataforma opera con las principales operadoras de la región. Para Argentina, por ejemplo, puede recargarse líneas Claro, Movistar y Personal. Escoge el monto de recarga o el paquete de datos : Luego de seleccionar la operadora, es momento de elegir cuánto quieres recargar, ya sea saldo o datos móviles.

: Luego de seleccionar la operadora, es momento de elegir cuánto quieres recargar, ya sea saldo o datos móviles. Realiza el pago : Esta plataforma acepta pagos con tarjetas de débito y crédito, además de otros métodos de pago populares.

: Esta plataforma acepta pagos con tarjetas de débito y crédito, además de otros métodos de pago populares. Confirma la recepción: Una vez hecho el pago, el paquete de datos se acredita en unos pocos minutos en la línea telefónica del destinatario. Por lo general, el recipiente recibe un mensaje de texto confirmando la recarga.

Conclusión: Una forma sencilla de mantenerse en contacto

La recarga de paquetes de datos es una manera rápida y conveniente de mantenerse conectados más allá de las fronteras. A pesar de las distancias, existen servicios que permiten enviar paquetes de datos de manera sencilla desde Estados Unidos a teléfonos en América Latina.

Es por esto que las recargas internacionales de datos se están volviendo una manera cada vez más común de mantener la comunicación entre los países.