Sheraton Mendoza Hotel recibe la placa de certificación Oro de la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes

El establecimiento de Grupo Huentala se convirtió en el primer hotel de la provincia en alcanzar la máxima categoría de la ecoetiqueta Hoteles más Verdes, un reconocimiento que avala su compromiso con la gestión sustentable y posiciona a Mendoza como referente regional en turismo responsable.

En un acto de gran relevancia para el sector turístico de la región, el EMETUR, junto a la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina y el programa Hoteles más Verdes, llevaron a cabo la entrega oficial de la placa de certificación en su categoría Oro de la ecoetiqueta Hoteles más Verdes a Sheraton Mendoza Hotel.

Con la entrega de esta placa de Oro, Sheraton Mendoza Hotel, el hotel perteneciente a Grupo Huentala, se convierte formalmente en el primer hotel de la provincia de Mendoza en lograr dicha certificación.

El reconocimiento valida la implementación de un modelo de gestión sustentable alineado con los estándares internacionales del Global Sustainable Tourism Council (GSTC) y consolida a la provincia como un modelo de turismo responsable en la región. Este tipo de iniciativas fortalecen de manera directa la competitividad del sector y proyectan a Mendoza como un destino comprometido con la sustentabilidad y un modelo de turismo sostenible en toda la región.

Sobre Grupo Huentala Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines; Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y el entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM Cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país, con 350 habitaciones.